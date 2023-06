"Doppio ciclone" sull’Italia: il meteo peggiora, ecco le aree a rischio

Prima che si concluda una lunghissima fase meteo caratterizzata da instabilità, piogge, temporali e alluvioni dovremo sperimentare un'ondata di maltempo in piena regola che tra oggi e giovedì interesserà il nostro Paese con un calo delle temperature ma soprattutto fenomeni localmente intensi. Il classico "canto del cigno" visto che poi l'anticiclone africano salirà in cattedra con stabilità e un importante aumento termico.

Attenzione al "doppio ciclone"

" Prima il ciclone ceco poi il ciclone Oscar ", afferma Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. Nelle ultime ore, infatti, un vortice che si trova sulla Repubblica Ceca sta inviando un impulso molto fresco in quota sul Nord Italia dove i cieli sono già molto nuvolosi e non mancano le piogge. Nelle prossime ore, il peggioramento arriverà anche al Centro e sulla Sardegna con acquazzoni e temporali anche di forte intensità. Non a caso, la Protezione Civile ha emesso per oggi, martedì 13 giugno, un bollettino con allerta gialla per 9 Regioni: Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Lazio, Lombardia, Molise, Piemonte, Toscana e Umbria.

Cosa accadrà con Oscar

" Da domani, invece, sarà il ciclone simil-tropicale Oscar che porterà umidità e nubifragi verso Sardegna e poi il Centro-Sud ", ha spiegato Tedici. " Il maltempo sarà protagonista in settimana da nord a sud. Prestate dunque attenzione a temporali intensi, ma anche a piogge persistenti. Non sono escluse purtroppo anche grandinate e colpi di vento" . In questo caso, il ciclone in arrivo dall'Atlantico porterà con sé moltissimo vapore acqueo che fungerà da "miccia" per la formazione di nubi imponenti e piogge molto forti. Attenzione, soprattutto, a Sardegna e Centro Italia dove il timore degli esperti è che si possano creare le condizioni per alluvioni lampo. Anche al Sud, però, si formeranno temporali intensi e non mancheranno importanti accumuli piovosi.

Se la giornata peggiore sarà quella di mercoledì, il meteo non migliorerà nemmeno giovedì 15 giugno quando soltanto il Nord Italia sarà riparato dal maltempo con il ritorno del sole ma il rischio nubifragi persisterà al Cento-Sud, specialmente su Abruzzo, Molise e Puglia ma a rischio anche tutte le altre zone.

L'arrivo dell'anticiclone africano

Da venerdì, invece, si cambierà gradualmente registro: le condizioni atmosferische tenderanno a un netto miglioramento anche se alcuni fenomeni si attarderanno sul basso Tirreno e la ventilazione sarà ancora moderata da nord. A partire dal prossimo fine settimana e ancor di più da lunedì 19 giugno un promontorio di alta pressione africana sembra, stavolta, entrare con decisione sul nostro Paese riportando stabilità atmosferica e temperature diffusamente sopra i 30°C: vista la distanza dall'evento, come sempre, saranno necessari i prossimi aggiornamenti.