Forti piogge al Centro-Sud, neve al Nord: il maltempo del fine settimana

Il primo week-end dell'ultimo mese dell'anno sarà all'insegno del meteo perturbato: tutto il nostro Paese avrà a che fare con piogge, acquazzoni e la neve che tornerà copiosa non soltanto sulle montagne del Nord ma in alcuni casi anche a quote davvero molto basse a causa dell'interazione con aria di origine polare.

Dove pioverà di più

L'occhio attento del satellite mostra una situazione che vede il Mediterraneo già sotto una vasta coltre di nubi: la direzione è momentaneamente da sud-ovest verso nord-est ma poi si formerà un minimo di bassa pressione attorno al quale le nubi ruoteranno in senso antiorario attorno al vortice. Le aree più colpite dalle piogge di sabato e domenica (ma che inizieranno già nelle prossime ore) saranno soprattutto i versanti tirrenici con Sardegna, Toscana, Lazio e Campania a fare il pieno con punte anche di 70-100 mm a fine evento. Le piogge, però, stavolta saranno ben distribuite e riguarderanno anche le regioni settentrionali e il Sud Italia, in particolar modo Puglia, Calabria ionica e Sicilia orientale dove si verificheranno acquazzoni anche intensi. Un po' più asciutto soltanto sulle regioni adriatiche del Centro ma non mancheranno comunque isolate e brevi piogge.

Dove cadrà la neve

Uno degli elementi salienti di questo peggioramento, però, sarà il ritorno delle nevicate al Nord e non soltanto sui settori alpini che verranno mediamente coperti da circa 40 cm al di sopra dei 1.400 metri ma, come spiegano gli esperti de Ilmeteo.it, nella giornata di sabato la neve cadrà fino a 3-400 metri su Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Trentino Alto Adige e bellunese. Si tratta di quote pienamente invernali e quasi prossime alla pianura (sarà neve in bassa collina). Alla fine di domenica gli accumuli previsti intorno agli 8-900 metri di quota saranno mediamente di 20 cm: ottime notizie, quindi, non soltanto per gli operatori turistici ma anche per le falde acquifere dell'ormai siccitoso Nord-Ovest.

Cosa accadrà da lunedì

L'alta pressione, almeno per il momento, se ne rimarrà ben lontana da noi: anche per la settimana prossima e in concomitanza con il Ponte dell'Immacolata, il meteo sembra mantenersi instabile e piovoso soprattutto al Centro-Nord dove, già da martedì, un nuovo fronte sarà in grado di portare nubi, piogge e nevicate in montagna. La fase clou del nuovo peggioramento sembra essere incentrata proprio per il 7 e 8 dicembre con nuove potenziali nevicate a bassa quota se dovesse arrivare altra aria fredda da nord o da est, dalla Russia. Per le previsioni dettagliate, in questo caso, saranno necessari gli aggiornamenti dei prossimi giorni.

