Italia in balia di un vortice, ecco nuovi temporali: cosa succede all'estate

Gli esperti l'hanno correttamente definita la "burrasca di fine estate" sia per la forza con cui il maltempo ha già colpito e colpirà ancora gran parte d'Italia nelle prossime ore ma anche per un discorso legato al calendario visto che ci troviamo nella terza e ultima decade di agosto. Dopo migliaia di fulmini che ieri si sono abbattuti sul Centro-Nord, un vortice impegna soprattutto alcune regioni d'Italia con nuove occasioni per piogge, temporali e un calo termico.

I segnali della crisi

Seppur non sia ancora finita, l'estate scricchiola e non poco su una buona fetta del nostro Paese con una piega decisamente instabile a suon di nubi e fenomeni, l'opposto rispetto a una decina di giorni fa. Lecito chiedersi, quindi, se la stagione sia definitivamente al capolinea o se sarà in grado di riprendersi. Per adesso la risposta è un'intensa perturbazione scaccia afa che impegna le regioni settentrionali e la Toscana con piogge e temporali che si rinnoveranno anche per la giornata odierna di giovedì 21 agosto.

Nelle ultime ore a fare notizia è stata un'enorme area temporalesca che fino alla scorsa notte ha interessato gran parte del Centro-Nord con il cielo illuminato a giorno da lampi e fulmini: molto colpita soprattutto la Toscana con numerosi allagamenti e un nubifragio che ha colpito l'Isola d'Elba. Nella sola regione sono stati ben 109mila i fulmini registrati dagli strumenti in 12 ore, una quantità enorme. Piogge e allagamenti non hanno risparmiato nemmeno il Veneto, specialmente l'area di Venezia.

Nuovo peggioramento nel week-end

Seppur le condizioni meteo miglioreranno venerdì 22, attenzione perché tra sabato e domenica avremo nuove condizioni di instabilità al Centro-Nord " dove le temperature si manterranno su valori inferiori alla media stagionale, in alcuni casi anche sotto i 25°C durante le ore centrali del giorno", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Al contrario, nulla da segnalare al Sud e sulle Isole Maggiori dove continuerà a splendere il sole, l'anticiclone avrà la meglio sull'instabilità ma anche su queste zone potremo osservare una lieve flessione delle temperature massime e minime.

La tendenza successiva