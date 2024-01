Meteo, tornano pioggia e neve: ecco quando

Inverno finito? Non proprio. In questi ultimi giorni è stato facile pensare alla fine della stagione fredda e ad un anticipo della primavera. Con l'alta pressione africana portata dall'anticiclone ridenominato Zeus abbiamo potuto godere di tempo stabile e di un clima tutto sommato mite per il periodo in cui ci troviamo. A quanto pare, però, il freddo si è solo preso una tregua ed è pronto a tornare. I principali meteorologi sono addirittura riusciti ad azzardare una data.

Quanto tornerà l'inverno

Stando a quanto riportato dal sito meteo del Colonnello Mario Giuliacci, le ultime proiezioni hanno confermato temperature oltre la norma, con scarse perturbazioni, anche per tutta la settimana in corso. Insomma, per ancora altri giorni potremo godere del clima mite portato da Zeus. L'alta pressione africana dovrebbe riuscire a imporsi almeno fino al 7-8 di febbraio. Poi, ecco che potrebbe arrivare la svolta.

Dopo l'8 febbraio, è prevista una possibile irruzione di correnti fredde, che andrebbero a indebolire l'alta pressione, spingendosi sull'Italia, con un conseguente calo delle temperature. Non si tratta però di un freddo intollerabile. Secondo il team di Giuliacci, infatti, non si parla di gelo, quanto piuttosto di un freddo assolutamente nella norma per il mese di febbraio. Insieme al calo delle temperature, però, arriveranno anche neve e pioggia.

Le precipitazioni

Con lo sbocco atmosferico causato dalle depressioni in arrivo dal Nord Atlantico, si innescherà una fase molto più dinamica. Sono previste delle precipitazioni a partire dalle regioni del Centro-Nord, e non è detto che non si verifichino anche nevicate fino a bassa quota. Nello specifico, sarebbe attesa una forte perturbazione atlantica che porterà maltempo sulla penisola. La data da segnare sul calendario è il 10-11 febbraio.

Previste precipitazioni, anche abbondanti, sul Nord e sulle regioni tirreniche. Nevicate sulle Alpi e sull'Appennino Settentrionale, intorno ai 500-1.000 metri. Si imbiancheranno anche i rilievi del Centro-Sud, ma a quote più alte. Insomma, l'inverno si sta preparando per un ritorno in piena regola.