"Mai accaduto negli ultimi 10 anni": quanto durerà l'aria gelida dell'Artico

Stavolta non si scherza: farà freddo, ci saranno neve e gelo come fossimo in pieno inverno e non a fine novembre in un mese ancora, in tutto e per tutto, autunnale. Ecco perché l'irruzione gelida che prenderà il via durante questo fine settimana e promette di durare molto a lungo sarà una delle più intense, relativamente al periodo, da molto tempo a questa parte.

Cosa accadrà

" Quelli che si intendono di meteorologia sanno che ciò che accadrà nei prossimi giorni non è mai accaduto negli ultimi 10 anni o forse più ", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. " Dal weekend avverrà la prima irruzione artica della stagione ma la particolarità di questa ondata di freddo sarà la sua durata - aggiunge l'esperto - i principali centri di calcolo prevedono un lungo periodo gelido, almeno fino al ponte dell’Immacolata" . Un vero e proprio lago gelido che si riverserà da Scandinavia e Russia fin nel cuore del Mediterraneo colpendo in pieno anche il nostro Paese da nord a sud.

L'irruzione artica prenderà il via già dalla serata di domani, venerdì 24 novembre, da est, facendosi più intensa da sabato con nubi e nevicate a bassa quota a partire dalle aree dell'alto Adriatico. Le condizioni meteo peggioreranno notevolmente anche al Centro-Sud con un clima instabile e frequenti precipitazioni che saranno nevose sugli Appennini anche al di sotto dei 1.500 metri. Andrà meglio domenica con cieli maggiormente sereni ma il freddo si farà sentire anche a causa dei venti moderati o forti che soffieranno da Tramontana e Grecale.

Temperature e durata dell'irruzione

Attenzione perché l'aspetto saliente saranno proprio le temperature che subiranno un vero e proprio crollo anche di 10-12°C rispetto ai valori attuali. Ecco che, quindi, specialmente al Centro-Nord si manterranno non superiori ai 7-12°C durante le ore centrali della giornata ma di notte si andrà sotto lo zero grazie anche ai cieli sereni e alla scarsa ventilazione: in questo modo l'aria fredda ha modo di "sedimentarsi" anche nei bassi stradi e un risveglio gelido attende la ValPadana ma anche città come Firenze e Roma domenica mattina. Come accennato, sarà ricordata anche per la durata perché, secondo gli esperti, " anche per la prossima settimana ci saranno altri impulsi gelidi dal Polo Nord che continueranno a mantenere le temperature sotto la media del periodo ancora per tanti giorni. Oltre al freddo ci saranno altre occasioni per precipitazioni, in tal caso nevose a quote davvero basse per il periodo" .

Per quanto riguarda la giornata odierna, invece, sarà soprattutto la Sicilia a essere bersagliata dal maltempo a causa di un vortice ciclonico molto insidioso che ha provocato forti acquazzoni: allerta arancione per tutta l'Isola con le scuole che sono rimaste chiuse in numerosi Comuni.