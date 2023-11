Preparatevi alla prima sciabolata artica di Attila: cosa accadrà nel fine settimana

Ben prima del previsto rispetto al calendario, l'Italia sperimenterà un'ondata di aria fredda degna del trimestre invernale: la prima, vera, colata artica della stagione in grado di provocare un netto calo delle temperature che si porteranno sotto lo zero su gran parte del Centro-Nord oltre alla neve che farà la sua comparsa a quote bassissime. Le condizioni meteo peggioreranno a causa della "sciabolata" di Attila, così come è stata ribattezzata dagli esperti.

Fine settimana al gelo

Dopo mesi e mesi con valori sopra le medie da nord a sud, una volta tanto si andrà sotto media e non per poco tempo. " Il termometro rimarrà sotto la media stagionale per almeno dieci giorni, evento mai accaduto quest’anno su gran parte dell’Italia", spiega Lorenzo Tedici, meteorologo de Ilmeteo.it. La data da segnare è quella di sabato 25 novembre quando si dovranno tirare fuori dalla naftalina guanti, cappotti pesante, berretti e sciarpe. L'entità del freddo sarà tale che i valori termici dell'aria gelida di origine artico-continentale che arriverà dall'Europa nord-orientale toccheranno i -10/-12°C a 850 hPa, ossia 1.500 metri d’altezza. Il vento, poi, acuirà la sensazione di freddo: sono previsti da Tramontana e Grecale su tutte le regioni, più forti su quelle orientali.

I valori previsti

Dal fine settimana e per i giorni successivi la colonnina di mercurio sarà gelida durante la notte con minime previste tra 0 e -2°C, ad esempio, in città come Milano, Bologna e Firenze ma anche a Roma si toccheranno, di notte, gli zero gradi. Durante il giorno, poi, sarà molto difficile che al Centro-Nord possano superarsi i 10°C di temperatura massima. Molto freddo anche al Sud e sulle Isole Maggiori, la sciabolata di Artica non risparmierà nessuna regione italiana. Capitolo neve: sarà possibile osservarla in città come Firenze e Bologna e cadrà "f in quasi in pianura o addirittura lungo le coste adriatiche nel corso della prossima settimana: in sintesi, prepariamoci al meteo straordinario, dopo mesi di gran caldo torniamo a vivere il freddo e non siamo più abituati", aggiunge Tedici.

Attenzione al vortice

L'attualità che viene mostrata dalle immagini sempre aggiornate del satellite Meteosat ci mostra un insidioso vortice mediterraneo che interessa il Sud e lo farà soprattutto nelle prossime ore con fenomeni intensi e persistenti soprattutto sulle zone ioniche: allerta gialla, per la giornata odierna sulla Sicilia dove potranno verificarsi piogge forti e locali nubifragi (soprattutto durante la prossima notte). La neve cadrà dai mille metri di quota sulle vette dell'Appennino centro-meridionale.