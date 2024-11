"Manovra a tenaglia" tra freddo e maltempo a inizio dicembre: la tendenza

Ascolta ora 00:00 00:00

La nuova ondata di gelo prevista a fine mese farà da apripista per un periodo decisamente freddo e perturbato con l'inizio del nuovo mese di dicembre, l'ultimo dell'anno e il primo della stagione invernale. Sono queste le prime proiezioni dei modelli matematici con correnti russe che sferzeranno l'Italia e nevicate a quote molto basse.

Come si apre dicembre

Per capire l'evoluzione meteo di casa nostra bisogna allargare lo sguardo a ovest ed est: nel primo caso alcune perturbazioni oceanice saranno pronte a fare il loro ingresso sul Mediterraneo, nel secondo l'aria fredda Nord europea scenderà fino alle basse latitudini. " Nelle prossime settimane potremmo assistere infatti ad un'interazione tra queste possenti figure atmosferiche", spiega Mattia Gussoni, esperti de Ilmeteo.it. Affinché il gelo dilaghi anche sul Mediterraneo attenzione a fine novembre quando avremo un primo assaggio con le temperature destinate a scendere su tutta Italia nei valori massimi e in quelli minimi e il ritorno a valori sotto lo zero e gelate notturne.

Perché sarà una "manovra a tenaglia"

Il nuovo mese inizierà dunque in maniera movimentata: intorno al 3-4 dicembre un'area ciclonica nata sull'Atlantico potrebbe originare un'imponente depressione che investirebbe inizialmente la Penisola Iberica per poi avvicinarsi da ovest verso l'Italia. " Ecco quindi che si verrebbe a completare una sorta di manovra a tenaglia con l'Italia stretta tra il freddo da una parte e una perturbazione dall'altra", sottolinea Gussoni. Mancano ancora alcuni giorni, sarà necessario aspettare i prossimi aggiornamenti ma con questo tipo di configurazione potrebbe innescarsi " una fase di maltempo con precipitazioni a partire dal Centro-Nord. Attenzione, viste le temperature molto fredde potenzialmente presenti sull'Italia, la neve potrebbe tornare fino a quote molto basse se non in pianura" .

La tendenza successiva

Non è ancora possibile capire quali regioni saranno più colpite di altri, stiamo parlando di tendenza a medio termine e tutto sarà deciso dall'eventuale formazione della bassa pressione (e dove). Fino almeno all'Immacolata (8 dicembre), sul nostro Paese vivremo un periodo invernale in linea con il calendario e con temperature potenzialmente più basse delle medie del periodo ma successivamente è previsto un ribaltone.

Le settimane successive potrebbero invece vedere una nuovo cambiamento: secondo gli ultimi aggiornamenti sul lungo periodo del centro europeo le temperature si manterrebbero ben sopra le medie climatiche"

. Una prima parte di dicembre fredda e potenzialmente nevosa e poi un addolcimento nella seconda decade: uno schema spesso accaduto nel recente passato e non per questo, quindi, del tutto inusuale.