Maltempo, verso 48 ore di tregua poi il peggioramento: cosa può succedere

L'ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha picchiato duro soprattutto le regioni settentrionali con frane, smottamenti e allagamenti concede una tregua: anche se questa mattina permangono cieli molto nuvolosi con fenomeni sparsi al Nord, la forte perturbazione che ci ha interessato si è spostata verso est concedendo un miglioramento generalizzato che sarà più concreto nel corso della giornata di oggi e di sabato. Attenzione, però, perché già domenica le condizioni meteo tenderanno a peggiorare con nuovi forti fenomeni in arrivo.

Un effimero miglioramento

Iniziamo parlando di oggi, venerdì 6 settembre: come accennato il miglioramento sarà deciso con tanto sole specialmente al Centro-Sud dove sarà una giornata simil estiva con valori massimi in aumento anche di 5-6°C rispetto a ieri e nuove punte fino a 37°C sulle zone interne della Sicilia ma 33-34°C si raggiungeranno anche in Sardegna e sulle regioni meridionali. Meno caldo al Nord dove le temperature diurne si attesteranno intorno ai 25-26°C e al Centro dove si fermeranno tra 29 e 30°C. Situazione meteo e termica molto simile anche domani, sabato 7 settembre, con un maggior soleggiamento anche sulle regioni settentrionali.

Fine settimana spaccato a metà

Non bisogna illudersi però, perché dopo il sole e il caldo africano torneranno velocemente piogge anche molto forti, temporali intensi e locali nubifragi. " Un quadro che segna la fine dell’Estate con un meteo tipico dei passaggi stagionali", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Un nuovo peggioramento in arrivo da ovest nella giornata di domenica 8 settembre causerà un rapido peggioramento a iniziare dal Nord-Ovest ma in rapida estensione a tutto il Centro-Nord: tutto questo a causa di un nuovo fronte atlantico che piccherà duro più o meno sulle stesse aree di giovedì. L'Italia, però, sarà spaccata in due visto dal momento che al Sud e sulla Sicilia ci sarà un temporaneo richiamo caldo africano con meteo stabile e soleggiato e temperature ancora molto elevate per il periodo in grado di toccare nuovamente valori anche di 34-36°C.

Cosa accadrà da lunedì

Per l'autunno vero e proprio, da nord a sud, bisognerà aspettare lunedì 9 settembre quando il maltempo colpirà con decisione, stavolta, anche Sicilia e l'estremo Sud: su queste aree si dirà addio ai valori africani a causa di correnti atlantiche più fresche e instabili.

Sarà quasi-autunno per tutti, anche se ancora con tanto sole alternato a qualche acquazzone, in un contesto termico più consono al mese di settembre",

conclude Sanò.