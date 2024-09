Maltempo, è allerta al Nord: violenti temporali a Milano. Crolla un ponte nel Torinese, frane in Liguria

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ondata di maltempo puntualmente prevista dagli esperti ha iniziato a causare i primi danni. Per le forti piogge che cadono incessantemente da questa notte in Piemonte, nel Comune di Mattie in provincia di Torino è crollato un ponte. Un nubifragio ha messo in ginocchio Milano dove sono saltati numerosi tombini mentre in Liguria si segnalano frane e smottamenti soprattutto nelle province di Savona e Imperia.

La situazione in Lombardia

Su Milano piove da questa notte con circa 30 mm accumulati in poche ore ma il livello di Seveso e Lambro, per adesso, non desta particolare preoccupazione. Situazione diversa, però, in mattinata con un violento nubifragio che ha interessato la città e l'hinterland con strade allagate e tombini saltati e sottopassi a rischio a Milano. Nel capoluogo lombardo, tra le ore 5 e le ore 9, sono caduti 27mm nella zona ovest, 18mm a Rho un po' meno a est con 13mm a Lambrate e 11 mm a Cinisello secondo i dati riportati dall'assessore alla Sicurezza e Protezione Civile del Comune di Milano, Marco Granelli. " I temporali continueranno tutta la giornata odierna, probabilmente con maggiori intensità " - ha dichiarato l'assessore facendo il punto sul maltempo.

La situazione in Piemonte

Secondo le prime informazioni che giungono dal Comune di Mattie, nel torinese, una trentina di persone sarebbero isolate per il crollo di un ponte con l'immediato l'intervento dei vigili dei fuoco che hanno già effettuato decine di interventi specialmente sulle aree più colpite ossia la Val Susa dove risultano isolate alcune frazioni, la Val Sangone e la Val Chisone. La strada "Dei Laghi di Avigliana", a Pinerolo, è chiusa in entrambi i sensi di marcia a causa degli allagamenti.

La situazione in Liguria

Non va meglio in Liguria dove il maltempo con piogge abbondanti e temporali ha già interessato con frane e allagamenti specialmente le province di Savona e Imperia. Da questa mattina risulta chiuso al traffico il tratto A6 dell'autostrada tra Imperia Est e Imperia Ovest in direzione della Francia per una frana che si è staccata dalla parete rocciosa. Si segnalano anche la caduta di alberi e smottamenti che hanno richiesto l'intervento dei vigili del fuoco. In provincia di Savona la ferrovia all'altezza di Albenga è rimasta ferma per alcune oree a causa dei fili elettrici divelti dal vento e che si trovavano sui binari. Sono già esondati alcuni corsi d'acqua come il rio Carenda, nella frazione Campochiesa, con unidici 11 persone allontanate a scopo precauzionale dalle loro case.

" Seguiamo con attenzione la situazione sui territori della Liguria colpiti dal maltempo ", ha scritto su X Edoardo Rixi, viceministro alle

Un pensiero speciale va a chi sta affrontando difficoltà e a coloro che stanno operando per prestare soccorso, con la speranza che le persone coinvolte possano trovare presto sollievo

Infrastrutture e ai Trasporti. "".