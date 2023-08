Meteo, ancora 24 ore con Circe poi torna l’alta pressione

Il ciclone Circe è definitivamente entrato sul nostro Paese da ormai più di 24 ore: le immagini del satellite aggiornate ogni 15 minuti lo mostrano con il tipico occhio sulle regioni centrali italiane dove condizionerà il meteo per tutta la giornata odierna così come sul Triveneto, le regioni adriatiche e il Sud prima di un suo definitivo allontamento e il ritorno a condizioni generalmente stabili e soleggiate da domenica 6 agosto.

Quale sarà l'evoluzione

" Il ciclone si muoverà lentamente verso i Balcani: nelle prossime 24 ore avremo ancora maltempo a suon di temporali anche intensi", ha spiegato Mattia Gussoni, meteorologo de Ilmeteo.it. Come abbiamo detto più volte, l'anomalia di questa situazione risiede soprattutto in due fattori: un ciclone nella prima settimana di agosto sul Mar Mediterraneo e il netto calo termico a esso associato che in alcuni casi, al Centro-Nord, sta facendo vivere sensazioni più autunnali che agostane. Non è finita qui perché le temperature scenderanno fino a lunedì, il tutto accompagnato da freschi venti di Maestrale specialmente sui mari occidentali.

Il crollo termico

" Le temperature sono previste in discesa con picchi minimi di 10 gradi al mattino di lunedì in Pianura Padana: a Torino e Milano avremo bisogno del piumino per qualche ora, poi il termometro salirà a fatica fino a 24-25°C", ha spiegato l'esperto, ricordando che, per esempio, nel mese di ottobre dello scorso anno gli stessi estremi termici, nelle due città, sono stati registrati il 5 ottobre. Fresco a parte, ancora oggi sarà una giornata difficile per alcune aree più interessate dal maltempo quali Emilia Romagna e Triveneto, Marche, Umbria, Abruzzo e Molise. Anche Sud e Sicilia vedranno fenomeni sparsi ma in miglioramento nel corso della giornata così come il Nord-Ovest italiano già alle prese con ampie schiarite.

L'evoluzione successiva

Come detto, sarà da domani che le condizioni meteo prenderanno una piega decisa verso il bel tempo con tanto sole e anche un aumento termico sensibile grazie al foehn che soffierà sulle pianure del Nord-Ovest: bel tempo anche sul resto d'Italia a parte qualche incertezza soltanto su Triveneto e regioni adriatiche centrali. La prossima settimana si aprirà con stabilità ovunque, cieli sereni o poco nuvolosi ma vivremo "fresco anomalo" al mattino. " Una due giorni, lunedì e martedì, tipica di fine settembre - inizio ottobre per quanto riguarda temperature e venti, un quasi autunno nel cuore dell’Estate", aggiunge Gussoni.

La buona notizia è che, oltre alla ripresa termica da metà settimana, a breve non dovrebbe tornare nessun anticiclone africano permettendoci di vivere uno scorcio d'estate, almeno fino al 15 agosto, senza la canicola opprimente spesso tipica di questo periodo dell'anno.