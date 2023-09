Meteo, arriva il "ciclone equinoziale": ecco quando e di cosa si tratta

Il primo vero maltempo di stampo autunnale è alle porte: se nelle ultime il Centro-Nord sta comunque facendo i conti con un meteo spesso instabile e piovoso, non vale lo stesso per Sud e Sicilia alle prese con un clima pienamente estivo e temperature massime che si spingono fin sui 35-36°C. Le condizioni atmosferiche rimarranno simili anche per le giornata di oggi e domani ma da sabato 23 settembre si cambia registro: sui nostri mari si formerà un ciclone definito "equinoziale" non a caso.

Perché si chiama così

Gli esperti spiegano che il 23 settembre sarà l'Equinozio d'autunno, quel giorno dell'anno in cui le ore di luce e buio saranno esattamente identiche (12) e il primo giorno dell'autunno astronomico. Ecco perché il ciclone è stato definito in questo modo. " Proprio in concomitanza di questa data, con una precisione da orologio svizzero, avremo maltempo diffuso da nord a sud, su tutta l’Italia, con fenomeni anche intensi e un calo generale delle temperature", spiega Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it. Nel dettaglio, sabato il maltempo interesserà Nord-Est e Centro-Sud, meteo più asciutto sul Nord-Ovest: domenica, invece, sarà perturbato al Sud e sul versante adriatico, maggiori aperture ma in un contesto instabile altrove.

Le cause del ciclone

Questa tempesta si forma spesso in questo periodo dell'anno perché " le zone polari iniziano a raffreddarsi per la minore inclinazione dei raggi solari e l’alta pressione nordafricana perde vigore sul Mediterraneo permettendo l’ingresso di masse d’aria fredde dal Nord Europa", ha aggiunto l'esperto. Quando due masse d'aria così differenti si scontrano, il freddo che scende da nord con l'aria calda pre-esistente e l'elevata temperature del nostro mare, ecco che diventa inevitabile la formazione di un vortice ciclonico equinoziale. " Mediamente dopo 2-3 fenomeni di questo tipo, le temperature scendono definitivamente verso valori tipici autunnali, lasciando alle spalle l’Estate italiana" .

La situazione attuale

Stavolta, quindi, anche Sud e Sicilia saranno nel pieno maltempo autunnale con piogge, temporali e un crollo termico anche di 7-8°C rispeto ai valori attuali. Prima di arrivare a sabato, però, l'Italia sta attraversando una fase di instabilità con un miglioramento da ovest che sarà di breve durata visto che già domani, venerdì 22 settembre, un nuovo fronte atlantico porterà maltempo al Nord e nevicate sulle Alpi oltre i duemila metri. Al Sud, invece, si aspettano almeno altre 36-48 ore con un clima anomalo e temperature ben al di sopra delle medie della seconda decade di settembre: basti pensare che si toccheranno i 36°C in Puglia, fino a 35°C in Calabria e Sicilia.