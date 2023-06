Meteo, tra caldo e temporali prima del ciclone Oscar

Tra caldo, instabilità e temporali prima del clamoroso colpo di scena di un ciclone mediterraneo nel cuore del mese di giugno: è il meteo che ci aspetta con l'alta pressione che non ne vuole proprio sapere di mettere radici stabili e durature sul nostro Paese.

Le previsioni per il week-end

Le immagini del satellite parlano già da sole: la giornata è iniziata con tante nubi da nord a sud con piogge e acquazzoni sparse ma il soleggiamento delle prossime ore farà illudere che l'estate si stia affermando: valori massimi fino a 32°C si toccheranno in Sicilia ma anche sulla Sardegna e nelle vallate alpine dell'Alto Adige. L'instabilità pomeridiana, però, si farà sentire come accade ogni giorno da settimane soprattutto sui rilievi alpini e appenninici del Centro con sconfinamenti sulle aree pianeggianti e costiere. Andrà meglio domani, domenica 11 giugno, quando i temporali saranno più localizzati e il sole occuperà gran parte della giornata su tutto il nostro Paese regalandoci una giornata da mare e aria aperta e temperature massime ovunque comprese tra 26 e 32-33°C.

Ecco il ciclone Oscar

Questo timido promontorio di alta pressione, però, verrà spazzato via all'inizio della prossima settimana con nuovi forti temporali tra lunedì e martedì in particolar modo sull'arco alpino e gran parte del Centro-Sud ma sarà tra martedì e mercoledì che dovrebbe accadere ciò che non ci si aspetta in questo periodo dell'anno. " L'ex-ciclone (simil Uragano) Oscar, in arrivo dall'Atlantico, farà il suo ingresso sul Mediterraneo andando ad interagire con correnti fresche in discesa dal Nord Europa e il caldo umido già presente sul nostro Paese", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. In questo modo rischia " di prender vita (o per meglio dire rinvigorirsi) un insidioso ciclone mediterraneo: si tratta di una delle configurazioni più pericolose per le nostre latitudini ".

Ma quali sarebbero le aree più a rischio? Attenzione soprattutto al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori dove localmente si potrebbero accumulare fino a 2-300 mm di pioggia in pochissimo tempo, " l'equivalente cioè delle precipitazioni attese in oltre 2 mesi ", spiegano gli esperti. Qualora questa configurazione venisse confermata anche dai prossimi aggiornamenti, il maltempo insisterebbe " almeno fino alla domenica successiva" .

La tendenza a medio termine

Lo sconquasso atmosferico sarebbe tale che, anche stavolta, nessuno dei due anticicloni (Azzorre e Africano) riuscirebbero a prendere il dominio del Mediterraneo: attenzione, non significa certamente che il meteo sarebbe sempre votato al maltempo ma all'instabilità sì, più o meno come quella con cui facciamo i conti ormai da giorni. " Almeno fino al Solstizio d’Estate, che quest’anno cade il 21 giugno, il tempo rimarrà incerto da nord a sud con temperature spesso 3-4 gradi inferiori alla norma di giugno - ha spiegato Mattia Gussoni - non soffriremo il caldo africano, ma troveremo tante piogge e a tratti anche fenomeni persistenti specie sulle regioni centro-meridionali" .