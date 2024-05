Meteo, instabilità e temporali ma l'anticiclone è pronto a tornare: la data

Le cronache più recenti ci hanno consegnato un periodo di reiterato maltempo soprattutto al Centro-Nord dove piogge e temporali insistono da un paio di giorni: a Milano rimangono sempre sotto osservazione i fiumi Lambro e Seveso mentre in Trentino è stata chiusa a scopo precauzionale la strada statale 350 Folgaria-Val D'Astico. Almeno per tutta la giornata odierna si rinnoveranno fenomeni anche di forte intensità con un lento e graduale miglioramento a partire da domani e l'anticiclone pronto a riaffermarsi dal fine settimana: le condizioni meteo rimarranno ancora fortemente instabili per altre 24-36 ore, ma in netto miglioramento.

Temporali e grandine, ecco dove

Il Mediterraneo è in balìa di un vortice di bassa pressione che interessa maggiormente le regioni settentrionali e quelle tirreniche. Ancora acquazzoni e forti temporali interesseranno questi settori dove " non mancheranno locali grandinate, mentre la neve scenderà soltanto a quote medio/alte sulle Alpi e dai 1600 metri sugli Appennini", spiega Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. All'estremo Sud e sulla Sicilia, invece, a parte nubi sparse le condizioni atmosferiche non subiranno scossoni degni di nota e il clima sarà asciutto. Un capitolo importante riguarda le temperature che saranno di 4-6°C inferiori alle medie del periodo soprattutto al Centro-Nord.

Si riaffaccia l'alta pressione

" Da venerdì il tempo inizierà a migliorare: la giornata risulterà instabile, ovvero ci saranno ancora occasioni per precipitazioni, specie al Centro-Nord, ma con schiarite soleggiate o pause asciutte sempre più presenti. Sarà tutto soleggiato invece su Sardegna e Sicilia", ha spiegato l'esperto. Il miglioramento sarà dovuto al lento spostamento verso est del vortice ciclonico e all'arrivo di un nuovo campo anticiclonico di origine africana che si farà sentire maggiormente soprattutto a partire da sabato con residue piogge e acquazzoni relegati al Nord-Est.

Andrà ancora meglio domenica 5 maggio dove, a parte qualche locale temporale soltanto sull'arco alpino, " ci aspettiamo una maggiore stabilità con tanto sole e, soprattutto, con un piccolo aumento delle temperature, in particolare al Sud e sulle due Isole Maggiori", ha spiegato Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. I valori diurni previsti per domenica andranno dai 18 gradi di Aosta ai 23 gradi di Cagliari con qualche punta di poco superiore sulle zone più lontane dal mare di Sicilia e Sardegna.

La tendenza successiva

A questo punto è lecito chiedersi se l'anticiclone africano sarà duraturo ma la risposta è negativa: già all'inizio della prossima settimana un nuovo fronte instabile arriverà da ovest portando una nuova sventagliata di piogge e temporali da nord a sud, questa volta sembra essere colpita anche la Sicilia dove le piogge sono molto scarse da molti mesi a questa parte. Per avere ulteriori conferme del nuovo passaggio piovoso saranno però necessari i prossimi aggiornamenti.