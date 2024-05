Meteo, cambia di nuovo tutto: preparatevi a 48 ore di piogge, temporali e crollo termico

L'Italia è entrata nel vivo del forte peggioramento meteo ampiamente previsto per la Festa dei lavoratori, il primo dei due che ci interesserà tra oggi e il fine settimana. Un vortice ciclonico attualmente nei pressi della Sardegna dispenserà molte piogge, temporali e un netto calo termico nelle zone interessate dal maltempo.

Allerta in dieci regioni

Le immagini sempre aggiornate del satellite mostrano la nuvolosità coinvolgere praticamente tutte le regioni ma i fenomeni saranno distribuiti specialmente al Centro-Nord: la Protezione Civile ha emesso un bollettino di allerta gialla per ordinaria criticità a causa del rischio temporali su Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Umbria, Molise, Campania e Sicilia.

Il carico di piogge previste per oggi riguarderà specialmente " Sardegna, regioni tirreniche del Centro e soprattutto Nord-Ovest", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. I quantitativi piovosi saranno elevati, fino a 70 millimetri tra Piemonte e Valle d'Aosta con la neve che cadrà sulle Alpi soltanto oltre i 2.000 metri. Nubi sparse all'estremo Sud ma il clima si manterrà piuttosto asciutto.

Nuova perturbazione in arrivo

Il primo vortice esaurirà la sua azione entro sera ma una nuova perturbazione dalla Spagna arriverà domani: ecco perché l'esperto sottolinea la durata del maltempo della durata di quarantott'ore. I fenomeni più diffusi, stavolta, interesseranno il Nord-Est con piogge e temporali anche forti oltre al Centro-Sud specialmente i versanti tirrenici. Già da venerdì la perturbazione si sposterà verso est ma nuove piogge cadranno sempre sul Triveneto e al Sud.

Il calo termico previsto

Sulle zone colpite dai fenomeni sembrerà di tornare in autunno. "Le temperature subiranno una brusca diminuzione, scendendo anche di 10/12°C in meno rispetto a quelle attuali", spiegano gli esperti. Per questo motivo, su alcune aree del Centro-Nord le temperature massime scenderanno bruscamente dai 25-26°C dei giorni scorsi fino a 15-16°C previsti per oggi e domani. Discorso inizialmente diverso per l'estremo Sud, segnatamente la Sicilia, che avrà un timido aumento termico a causa dei venti da Scirocco ma anche sull'Isola il calo termico avverrà nei prossimi giorni.

La tendenza successiva

" Questo contesto climatico nuovamente più fresco ci accompagnerà almeno fino a venerdì 3 maggio, mentre sul finire della settimana l'alta pressione dotrebbe nuovamente spostare il suo caldo raggio d'azione verso il nostro Paese, dando così vita ad un generale aumento dei valori termici", sottolineano gli esperti. Bel tempo nel fine settimana e un clima pienamente primaverile da nord a sud d'Italia ma attenzione perché dalla prossima settimana un nuovo fronte piovoso potrebbe colpire tutto il Paese con il suo spostamento da ovest verso est.