Meteo, preparatevi al mix esplosivo: ecco come cambia il tempo

Stiamo entrando nella fase di maggiore calura determinata dall'anticiclone africano Scipione: tra oggi e domani le temperature massime supereranno abbondantemente i 35°C all'ombra con picchi di 40°C su Puglia e Isole Maggiori ma attenzione all'aria fresca che sta arrivando dal nord europa sulle regioni settentrionali. Il calore e gli alti tassi d'umidità saranno alla base di condizioni meteo avverse con temporali e grandinate anche forti.

Dove farà più caldo

Gli esperti de Ilmeteo.it affermano che i 38°C di massima, quest'oggi, saranno di casa in Sardegna, Sicilia, ma anche in Toscana: punte fino a 37°C anche in Puglia e Campania mentre altrove potranno raggiungere 34-36°C ma con alti tassi di umidità che daranno all'organismo una temperatura percepita più elevata. Domani, invece, ulteriori aumenti in Puglia e Sicilia con 40°C ad Agrigento, Bari, Foggia e Siracusa per citare alcuni esempi, sempre molto caldo anche sul resto del Centro-Sud. Il ministero della Salute, con i suoi bollettini aggiornati, indica in quella odierna la giornata con allerta arancione per 14 città: Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma, Trieste e Verona.

Dove colpiranno i temporali

Il satellite, però, ci mostra una novità: le prime nubi che affollano il Nord-Ovest. " I temporali torneranno forti sulle Alpi occidentali nel pomeriggio e poi si estenderanno nella serata e nella notte su tutte le zone alpine, le aree prealpine e localmente verso le aree di pianura adiacenti, specie al Nord-Est: si tratterà di un primo segnale di cedimento dell’anticiclone africano Scipione", spiega il meteorologo Andrea Garbinato. Entro la serata, infatti, su alcune aree appena menzionate potranno cadere fino a 40 mm di pioggia, ossia 40 litri d'acqua per metro quadrato. Domani, poi, questa instabilità si sposterà verso il Nord-Est, Emilia-Romagna e zone centrali adriatiche dove avremo un calo termico e meteo con nubi e acquazzoni sparsi, tutto invariato sul resto del Paese.

Cosa accadrà dopo

Un lieve calo termico, però, si registrerà un po' ovunque nel fine settimana quando l'alta africana mostrerà un primo cedimento perché "ferita" da questo passaggio instabile. "Unica speranza è l’Anticiclone delle Azzorre che potrebbe tornare dal weekend e riportare temperature massime tipiche delle stagioni estive dell’altro secolo: con l’anticiclone oceanico delle Azzorre si attendono nel weekend massime accettabili, un po’ di refrigerio sotto i 35°C", spiega Garbinato. Sembrerebbe questo il nuovo trend anche per l'inizio della prossima settimana quando, poi, potrebbe intervenire un break di maltempo incisivo al Nord Italia a causa di un nuovo affondo fresco in quota ma di questo aspetto avremo modo di riparlarne successivamente.