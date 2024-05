Preparatevi all'estate: ecco la data in cui scoppia il caldo

Sembrava quasi irripetibile e invece è successo di nuovo: dopo il piovosissimo maggio 2023, il "bis" è servito anche quest'anno con alcune zone dell'Italia settentrionale a superare tutti i record mensili a causa delle reiterate ondate di maltempo. E non è finita qui visto che per l'intera settimana avremo nuove piogge, acquazzoni e temporali con un meteo marcatamente instabile prima dell'arrivo (definitivo?) dell'anticiclone africano a partire dalla prossima settimana.

Cosa dobbiamo aspettarci

" È confermato intanto che continuerà a piovere anche nei prossimi giorni, mentre dalla prossima settimana si intravede una ‘silenziosa novità’", ha spiegato Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it. Se nell'Europa Centrale è ancora pieno autunno con temperature al di sotto delle medie, cieli grigi e piogge continue, da noi non mancano ampie schiarite e temperature massime gradevoli ma l'instabilità diurna si farà sentire nelle ore pià calde della giornata. Per oggi, mercoledì 22 maggio, nuovi acquazzoni e temporali sparsi si formeranno " a nord del fiume Po e sulle zone interne delle regioni centrali nel pomeriggio" .

Calo termico e nuova perturbazione

Le nubi pomeridiane limiteranno l'aumento delle temperature con un calo previsto anche al Sud e sulla Sicilia che non andranno oltre i 27-28°C mentre al Centro-Nord, specialmente sulle zone colpite dai fenomeni, non si andrà al di sopra dei 23-24°C di massima. Nemmeno il tempo di rifiatare che già domani, giovedì 22 maggio, il Nord vedrà piogge diffuse in estensione da ovest verso est. Bel tempo, invece, al Centro-Sud con cieli poco nuvolosi. Se venerdì sarà la giornata migliore della settimana, già da sabato potrebbe fare il suo ingresso una nuova perturbazione che stavolta andrebbe a colpire soprattutto il Centro-Sud. " Una novità, dopo un periodo di maltempo al Nord ecco che la pioggia potrebbe spostarsi altrove", spiega Tedici.

La "silenziosa" novità

L'esperto aggiunge che, secondo le mappe meteo delle ultime ore, sabato potrebbe piovere sul Centro-Sud tirrenico e in Sicilia, domenica sarebbe la volta di Lazio ed estreme regioni meridionali oltre alle centrali adriatiche. Da lunedì 27 sembra che le cose debbano cambiare in modo radicale su tutto il Paese: un'area di alta pressione dal Nord Africa interesserebbe tutte le nostre regioni, anche quelle settentrionali, con la fine di nubi, piogge e temporali. " Il 'silenzio del caldo' sostituirà il fragore dei tuoni e della pioggia battente che ha colpito parte del nostro Paese nelle ultime umidissime settimane. Una notizia che potrebbe dunque aprire le porte all'estate italiana", conclude l'esperto.