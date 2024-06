Meteo, ultimi temporali al Nord, poi si prepara la "bomba africana"

Ascolta ora 00:00 00:00

La strada è tracciata: dopo giorni di infinito maltempo al Nord arriverà finalmente un clima più consono al periodo con la fine dei temporali di forte intensità e un netto miglioramento delle condizioni meteorologiche. È questo il responso dei modelli matematici per il week-end in arrivo che, contemporaneamente, vedrà la fine del caldo africano al Sud e sulla Sicilia ma si tratterà di una parentesi in attesa di quel che accadrà la prossima settimana e che interesserà anche le regioni settentrionali con una forte ondata di calore in arrivo dal Nord Africa.

Temporali agli sgoccioli

Bisognerà pazientare ancora qualche ora visto che per la giornata odierna saranno ancora protagonisti nubi e acquazzoni non soltanto sul Nord-Est ma questa volta anche sulle regioni centrali. L'anticiclone africano Scipione, invece, farà ancora per oggi lievitare le temperature massime al Sud e sulla Sicilia con valori fino a 37°C ma da venerdì ecco che migliorerà al Nord per la fine del maltempo e al meridione per il ritorno a temperature più consone e meno elevate.

Sarà un bel fine settimana da nord a sud con clima gradevole, ottima ventilazione e bassa umidità, tutti ingedienti ormai difficili da trovare nelle estati italiane. Soltanto sabato 15 giugno qualche acquazzone o temporale pomeridiano sarà possibile su Alpi e Prealpi, domenica 16 giugno bel tempo e asciutto ovunque con valori diurni che non supereranno i 31°C previsti a Cagliari.

Fiammata africana per tutti

Questo clima sarà destinato a durare soltanto per qualche giorno. " Dalla prossima settimana cuna nuova fiammata africana investirà il nostro Paese, questa volta raggiungendo anche il Nord: si prevedono valori fino a 38°C al Centro e 35°C al Nord, sarà una vera e propria ‘Bomba Africana di Caldo’, ha spiegato Andrea Garbinato, responsabile redazione de Ilmeteo.it. Oltre all'estensione a preoccupare la sua durata: potrebbe non essere una toccata e fuga ma durare almeno fino al giorno del solstizio d'estate previsto per il 20 giugno, al Nord, mentre al Centro-Sud potrebbe prolungarsi ulteriormente.

Vista la distanza temporale, comunque, non è detto che la durata dell'alta africana debba essere necessariamente molto lunga: saranno necessari gli aggiornamenti dei prossimi giorni per avere un quadro più chiaro e definito.

caldo sopportabile degli anni '80 con l’Anticiclone delle Azzorre, quello è solo un ricordo; avremo un calore subtropicale anomalo",

In sintesi e conclusione l'esperto spiega che non si tratterà del "sottolineao Garbinato, che disturba ormai ogni anno l'estate mediterranea.