Meteo, week-end estivo con la "fiammata" di Bacco

Il 1° settembre è il primo giorno dell'autunno meteorologico ma nessuno se ne sta accorgendo: dopo il ciclone Poppea sta per salire in cattedra l'anticiclone africano Bacco che riporterà nuovi scampoli estivi su tutta Italia con temperature che si porteranno pian piano ben oltre i 30°C.

Ancora caldo africano

" Sta per tornare l’anticiclone africano, sta per tornare il caldo, sta per tornare un altro periodo di stabilità atmosferica con sole prevalente. Dal primo weekend di settembre l’anticiclone sub-tropicale Bacco conquisterà l’Italia": è stato chiaro ed esaustivo Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. L'autunno, per adesso, rimane un miraggio nonostante alcuni giorni con piogge, temporali e la neve che si era spinta temporaneamente a quote basse sulle Alpi. Ormai il maltempo dei giorni scorsi è un lontano ricordo: se la giornata odierna vedrà ancora qualche nota instabile soprattutto sull'arco alpino, dal fine settimana l'alta pressione sub-tropicale tornerà protagonista delle condizioni meteo del nostro Paese.

Sole e stabilità la faranno da padrona: " in questo contesto - aggiunge Sanò - le temperature inizieranno a salire in entrambi i valori e di giorni si torneranno ad accarezzare i 30-32°C al Centro-Sud e quasi i 30°C al Nord" . Nella prima fase, quindi, il caldo sarà moderato e ampiamente sopportabile: non è lo stesso anticiclone che a luglio e agosto ha infiammato il nostro Paese come accaduto con Nerone e Caronte e i motivi sono molteplici. La stagione estiva è sempre più al tramonto, le giornate durano di meno ma, in questo caso, la presenza di un'area instabile sull'Est europa potrebbe mitigare gli effetti di questa ondata di caldo che raggiungerà i suoi picchi su Spagna e Francia.

La "fiammata" di Bacco

In ogni caso, sarà la settimana prossima che si avranno i maggiori effetti della calura africana con temperature massime che " saliranno tranquillamente di poco sopra i 30°C su gran parte delle regioni, toccheranno picchi di 34-35°C in Toscana e sul Lazio come ad esempio a Firenze e Roma e qualche grado in più sulle zone interne delle Isole Maggiori", ha sottolineato l'esperto. Clima comunque fresco durante la notte e al primo mattino dove difficilmente si rimarrà al di sopra dei 20°C se non in alcuni casi sporadici.

Cosa accadrà successivamente? Come abbiamo visto sul Giornale.it, sembra che l'anticiclone africano possa tenerci compagnia per tutta la prossima settimana arrivando a coprire tutta la prima decade di settembre prima che possa esserci un cambiamento nella circolazione atmosferica. È ancora presto, però, per stilare una previsione precisa e dettagliata.