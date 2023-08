Ritorna il caldo africano: ecco gli effetti dell'anticiclone Bacco

Chi pensava che con il ciclone Poppea l'estate sarebbe stata definitivamente messa ko si sbagliava di grosso: nonostante il possente maltempo e calo termico che abbiamo vissuto negli ultimi giorni, l'anticiclone africano Bacco non ha alcuna intenzione di cedere il passo al primo mese autunnale in arrivo con una nuova ondata di caldo a partire dal prossimo fine settimana con valori che la prossima settimana potranno toccare nuovamente i 40°C.

Cosa accadrà nel week-end

Se la giornata odierna, come mostano le immagini del satellite, mostra ancora un po' di instabilità soprattutto al Nord e un clima mite di giorno e fresco durante la notte, anche il primo giorno di settembre vedrà condizioni meteo instabili sui rilievi settentrionali con qualche acquazzone soprattutto al mattino. Attenzione, però, perché il nuovo anticiclone africano sta scaldando i motori per presentarsi sull'Italia nel fine settimana. " Sì, il weekend di sabato 2 e domenica 3 settembre vedrà l’arrivo dell’anticiclone sub-tropicale Bacco. L’atmosfera si stabilizzerà ulteriormente e le temperature cominceranno ad aumentare in maniera più decisa ", ha spiegato Andrea Garbinato, meteorologo de Ilmeteo.it.

Escalation termico: i valori previsti

Nel fine settimana le temperature massime aumenteranno soprattutto al Centro-Sud sfondando nuovamente il muro dei 30°C con punte fino a 32°C sulle aree interne, il Nord vedrà valori termici più bassi seppur in lieve aumento. Ma sarà da lunedì prossimo che sembrerà di rivivere un remake di agosto con temperature che si faranno molto elevate "toccando picchi di 35-37°C come a Roma e Firenze, fino a 33-34°C al Nord e addirittura punte di 40-42°C sulle Isole Maggiori", spiega l'esperto. Insomma, anche il mese di settembre inizierà con caldo africano ma non è una novità: " anche gli ultimi anni, a causa del cambiamento climatico in atto, questo mese ha avuto sempre caratteristiche più estive che autunnali" .

La tendenza a medio-termine

Per il momento, i modelli matematici non vedono una data certa per la fine dell'anticiclone africano Bacco che potrebbe tenerci compagnia per molti giorni, anche per tutta la prima decade di settembre. Qualche incertezza potrebbe interessare marginalmente soltanto le Alpi e le zone di pianura del Nord Italia con acquazzoni a metà della prossima settimana ma si tratta di una stima e non di una previsione che andrà valutata con i prossimi aggiornamenti: di sicurò, però, l'estate 2023 non ha ancora alcuna intenzione di mettersi da parte.