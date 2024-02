Non abituatevi all'anticiclone Valentino: tornano pioggia e neve, ecco quando

Dopo le ultime piogge di ieri collegate al vortice di maltempo che ha pesantemente condizionato le condizioni meteo soprattutto dello scorso fine settimana, un nuovo anticiclone africano si è impossessato dell'Italia e ci terrà compagnia per qualche giorno ma nulla a che vedere con quanto accaduto tra gennaio e i primi giorni di febbraio dal momento che già dal fine settimana torneranno nubi, piogge e nevicate.

Sole e clima mite

Gli esperti de Ilmeteo.it lo hanno chiamato "Valentino" per la festa degli innamorati che cade oggi: l'alta pressione si traduce in tanto sole da nord a sud e un clima molto mite durante le ore diurne a causa del contributo sub-tropicale che si sposterà dal cuore del Sahara fin sul Mediterraneo. Per questa ragione le temperature massime saranno nuovamente in aumento e valori " fino a 16°C a Milano, 18°C sia a Firenze sia a Roma, fino ed oltre i 20°C al Sud", spiega Lorenzo Tedici. Attenzione, però, perché durante le ore notturne i cieli sereni e l'assenza di vento favoriranno un repentino calo termico con valori attorno allo zero specialmente al Nord sulle zone interne del Centro. Anche di giorno, tra l'altro, sulle zone della Val Padana con foschie e nebbie l'aumento termico sarà molto più limitato rispetto ai valori previsti su alcune città.

Cosa accadrà nel week-end

Come detto, il nuovo anticiclone non sarà in grado di rimanere in sella molto a lungo visto che già da sabato 17 Febbraio una perturbazione interesserà soprattutto il Nord Italia con piogge e nevicate sulle zone alpine e prealpine. " Occhi puntati, in particolare, tra Lombardia orientale e Triveneto dove sono attesi dei rovesci di pioggia in mattinata con nevicate a partire dai 1000/1100 metri sulle Dolomiti" spiegano gli esperti. Aumento delle nubi anche sulle aree tirreniche con qualche pioggia su Liguria, Toscana e Sardegna, meteo discreto e asciutto sulle altre zone.

Nella giornata di domenica, invece, il vortice avrà raggiunto il Centro-Sud dove si prevede una giornata grigia e fenomeni più probabili tra le due Isole Maggiori.Tante nubi altrove con maggior soleggiamento soltanto sul Nord-Ovest. In questa fase le temperature massime registreranno un inevitabile calo a causa dei fenomeni e della copertura nuvolosa.

La tendenza successiva

Mancano ancora alcuni giorni ma non sembra che l'anticiclone africano sia in grado di tornare molto presto: la prossima settimana piogge più organizzate potrebbero colpire gran parte d'Italia con nevicate in montagna e un calo termico generalizzato che potrebbe diventare corposo man mano che ci avviciniamo a fine mese con il vortice polare che, abbassandosi di latitudine, sarebbe in grado di provocare una importante recrudescenza invernale con risvolti importanti anche per il nostro Paese.