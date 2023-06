"Giugno piovoso e meteo instabile". Rinviata ancora l'estate

L'eccezionale maltempo del mese di maggio con temporali, nubifragi e alluvioni è passato ma ha lasciato in eredità una lunga coda di meteo instabile a causa dell'anomala presenza dell'alta pressione delle Azzorre (Centro-Nord Europa) e dell'assenza dell'anticiclone africano. La mancanza di entrambe queste due figure ha fatto piombare l'Italia in una "palude barica" con acquazzoni e temporali che si protrarranno ancora per molti giorni. Se ieri sul Giornale.it abbiamo scritto che l'alta pressione africana farà capolino alla fine della prossima settimana, potrebbe non essere sufficientemente forte e duratura per evitare i quotidiani annuvolamenti e acquazzoni come prospettato dall'Aeronautica Militare che ha pubblicato le proiezioni per il mese di giugno: ebbene, fino alla fine del mese è previsto un surplus di precipitazioni un po' su tutto il Paese.

La nota dell'Aeronautica

Prima di addentrarci nel dettaglio, sottolineamo quanto diciamo da sempre: oltre un certo periodo (5-7 giorni, a volte anche meno) le previsioni meteorologiche hanno sempre meno affidabilità perché il caos che domina da sempre l'atmosfera fa sì che il dettaglio possa estendersi " solo a pochi giorni: oltre tale termine la previsione risulta inaffidabile. Le previsioni a lunga scadenza costituiscono l’ultima frontiera della meteorologia nel settore delle previsioni operative", spiega l'Aeronautica. A lungo termine, infatti, non sono come le previsioni classiche come dettagli e affidabilità "in quanto non forniscono l’evoluzione del tempo in singole località e/o in specifici istanti del giorno - ma, prosegue l'Aeronautica - forniscono invece delle indicazioni probabilistiche dell’eventuale scostamento di un parametro meteo, in un determinato periodo, rispetto ai valori medi climatologici" . È con questo spirito, quindi, che si dovranno "leggere" le stime fino alla fine del mese senza che vengano prese per oro colato.

Meteo dal 5 all'11 giugno

Andando a noi, ecco che la prossima settimana, come detto, l'assenza di un'alta pressione dominante lascerà ancora spazio a marcata instabilità, soprattutto nelle ore pomeridiane, " che determineranno precipitazioni oltre la media sulle regioni centromeridionali ma anche su Liguria, basso Piemonte e su gran parte dell’Emilia-Romagna, mentre sul resto del nord i valori pluviometrici saranno in linea con il periodo" . Per quanto riguarda le temperature, anche queste risentiranno delle condizioni instabilit e si manterranno al di sotto delle medie della prima decade su Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna e Centro-Sud.

Proiezioni per il 12-18 giugno

L'alta pressione africana, come detto, potrebbe essere soltanto breve e fugace: secondo le stime dell'Aeronautica Militare la pressione atmosferica potrebbe essere lievemente negativa sul Mediterraneo centroccidentale " che intensificherà ulteriormente le condizioni di instabilità" . Ciò si traduce, con buona probabilità, in piogge e temporali al di sopra delle medie del periodo " su tutto il territorio; conseguentemente le temperature si manterranno al di sotto delle media su gran parte del paese" . Fossero confermate anche nei prossimi giorni, sarebbe una "sorpresa" visto soprattutto l'andamento degli ultimi anni.

Proiezioni per il 19-25 giugno

La terza settimana del mese di giugno dovrebbe invece vedere un'attenuazione dell’anomalia negativa della settimana prima "c on ritorno a valori pluviometrici tipici sulle regioni centromeridionali": questo significa che l'alta pressione potrebbe prendere il sopravvento su una buona parte d'Italia lasciando però scoperto il Nord con piogge ancora superiori rispetto al normale. Sorprende anche l'andamento delle temperature che potrebbero ancora risultare inferiori alle medie su gran parte d'Italia.

Proiezioni per il 26 giugno-2 luglio

Come potrebbe finire il mese? Avvicinandoci al mese di luglio potrebbe prevalere " un regime mediamente occidentale che favorirà una crescita dei valori termici che si allineeranno alle medie statiche del periodo". Ancora una volta, però, c'è il segnale che su gran parte del Paese c'è la possibilità, seppur debole, " di precipitazioni al di sopra della media ".