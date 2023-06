Piogge, temporali e grandine: ecco dove colpirà (di nuovo) il maltempo

La perturbazione avanza di gran carriera e le immagini del satellite la mostrano chiaramente: da ovest verso est un enorme ammasso di nubi, piogge e temporali sta già interessando tutto il Nord-Ovest e la Toscana ma nelle prossime ore coinvolgerà praticamente tutto il Centro-Nord dove è previsto maltempo con diffusi fenomeni e grandinate non escluse.

Le zone più colpite

" Una perturbazione atlantica, arrivata sull’Italia nelle ultime ore dalla Francia, sta portando piogge anche intense: si tratta di una rara perturbazione per il periodo, normalmente a fine giugno e inizio luglio il tempo è asciutto ed in compagnia dell’alta pressione ", ha spiegato il direttore de Ilmeteo.it, Antonio Sanò. Nel dettaglio, si potranno accumulare fino a 40 mm (localmente punte fino a 70 mm) su Nord-Ovest, Lombardia e Toscana, accumuli leggermente inferiori sulle altre regioni centro-settentrionali. Non cambierà nulla, invece, al Sud e sulla Sicilia dove l'estate si farà sentire con temperature massime intorno ai 34-35°C.

L'Italia divisa in due

L'ultimo giorno del mese di giugno, quindi, vedrà il nostro Paese letteralmente spaccato a metà dal punto di vista meteo con i fenomeni più intensi che colpiranno anche le aree alpine dove potrebbe nevicare a quote di alta montagna dai 2.900 metri di quota. Il fronte atlantico nel pomeriggio si sposterà sempre di più verso est interessando anche Triveneto, Emilia Romagna e localmente il Lazio. Attenzione, però, alle locali situazioni di criticità nei fenomeni più violenti: su tutte le aree menzionate ma soprattutto tra Liguria e Toscana sono previsti locali nubifragi.

Le previsioni per il week-end

Questo brusco stop alla bella stagione durerà anche il primo giorno del mese di luglio: sabato, infatti, sarà ancora tra l'incerto e il variabile su Nord-Est, Centro Italia e Campania con nuove occasioni per piogge e acquazzoni; al contrario, in Sicilia invece dominerà il sole con un temporaneo aumento termico e valori fino a 39°C sulle zone orientali dell’isola. Gradualmente, però, un miglioramento si farà strada nella giornata di domenica a partire da Nord-Ovest con freschi e gradevoli venti da Maestrale e cieli via via più sereni che annunciano una domenica di bel tempo lungo le zone costiere ma nel pomeriggio nubi e qualche acquazzone interesseranno la dorsale appenninica: il maltempo di queste ore, però, sarà ormai un ricordo.

La tendenza successiva

I primi giorni della prossima settimana, sebbene tornerà ad affermarsi un campo di alta pressione, non sarà così forte da impedire fenomeni pomeridiani sulle zone interne soprattutto al Centro-Nord. Spingendo lo sguardo verso i giorni successivi, invece, dovrebbe gradualmente tornare l'anticiclone africano, un nuovo aumento termico e la fine degli acquazzoni pomeridiani sui monti ma per stilare una previsione saranno necessari ulteriori aggiornamenti.