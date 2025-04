Il ritorno dell’anticiclone africano: quanto caldo farà

Ascolta ora 00:00 00:00

Una tregua dal maltempo: dopo tanti giorni in balìa di un vortice ciclonico colmo di aria fredda, già dalle ultime ore la pressione sul Mediterraneo è aumentata per l'arrivo di un anticiclone africano che ci terrà compagnia per circa tre giorni con temperature in aumento e valori massimi superiori ai 20°C.

Valori termici sopra le medie

" Si tratterà di una nuova fase meteo-climatica anomala per il mese di prile, opposta tuttavia a quella che abbiamo vissuto in questi ultimi giorni: da sotto media, le temperature si porteranno diffusamente sopra media di circa 5-6°C per via dell'arrivo di correnti d'aria in seno all'anticiclone", fa sapere l'esperto Mattia Gussoni de Ilmeteo.it. Come capita ormai molto di frequente, passeremo quindi da valori inferiori alle medie del periodo soprattutto al Centro-Sud che negli ultimi giorni è stato bersagliato dal maltempo con piogge, temporali e neve anche a quote relativamente basse a temperature (specialmente le massime) che schizzeranno velocemente verso l'alto proiettandoci nel pieno della stagione primaverile.

Dove farà più caldo

Saranno soprattutto le giornate di venerdì 4 e sabato 5 aprile a essere quele più miti: valori fino a 20-22°C sono attesi su molte città del Centro-Nord ma sarà la Sardegna la regione più calda con punte anche di 24-25°C. Per fare alcuni esempi, città come Aosta e Torino raggiungeranno facilmente i 22°C, Milano si fermerà a 21°C mentre le città nelle grandi vallate alpinte come Bolzano e Trento anch'esse potranno raggiungere i valori previsti in Sardegna. Tra Firenze, Bologna e Roma le massime si attesteranno intorno ai 19-22°C mentre, paradossalmente, al Sud farà meno caldo per via di residue correnti orientali con valori che non andranno oltre i 19-20°C su città come Bari, Napoli e Palermo.

La durata dell'anticiclone

Come abbiamo avuto modi di anticipare, il caldo anomalo e la stabilità non dureranno a lungo visto che un vero e proprio ribaltone è atteso da domenica 6 aprile " quando un importante impulso di aria fredda, di origine artica, scenderà verso i Balcani e poi in direzione dell’Italia, riportando condizioni di instabilità e, soprattutto, un nuovo deciso calo termico su diverse regioni", spiega l'esperto.

Sono dunque pronti a tornare piogge, temporali e nevicate su Alpi e Appennini per la gioia degli appassionati e del turismo. Le temperature potranno tornare nuovamente inferiori alle medie del periodo ma per i dettagli sulla nuova fase di maltempo dovremo aspettare i prossimi aggiornamenti.