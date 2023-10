Sole e caldo hanno i giorni contati: ecco la data in cui cambia tutto

Nonostante sia arrivato il mese di ottobre, sul nostro Paese continuano a prevalere un po' ovunque delle condizioni meteo relativamente stabili, con sole e temperature massime al di sopra delle consuete medie stagionali e spesso e volentieri oltre i 30 gradi. Ma quando potrebbe esserci un'inversione di tendenza con l'irruzione di aria più fredda "autunnale"?

Secondo il colonnello Mario Giuliacci ciò potrebbe verificarsi a partire dal Centro-Nord, con temperature massime inferiori ai 29 gradi, non prima della metà della prossima settimana, presumibilmente tra il 4 e il 5 di ottobre. Fino ad allora l'alta pressione e il caldo fuori stagione continueranno a far sentire i propri effetti su tutto lo Stivale: le manifestazioni più evidenti di questa straordinaria "ottobrata" si fanno sentire in particolar modo nel corso delle ore centrali della giornata, quando la colonnina di mercurio supera un po' ovunque la soglia dei 25 gradi centigradi, con punte fino a 31/32 gradi. Chiaro che una condizione del genere non possa mantenersi a lungo, ma pare che all'orizzonte non ci siano comunque degli stravolgimenti: secondo le pù recenti proiezioni fornite dai modelli previsionali il cambiamento non dovrebbe farsi attendere, ma si verificherà in maniera non traumatica.

Come anticipato, verso la metà della prossima settimana un fronte di aria più fresca dovrebbe irrompere sul nostro Paese, portando a una diminuzione delle temperature, specie a partire dalle regioni centrosettentrionali: ciò non significa, tuttavia, che questo fenomeno sarà associato al maltempo. La colonnina di mercurio, tuttavia, non precipiterà, e le temperature continueranno a mantenersi al di sopra delle medie stagionali, raggiungendo anche i 25 gradi. Per quanto riguarda le regioni meridionali, invece, bisognerà attendere qualche giorno in più: si potrà andare sotto i 30 gradi non prima del prossimo weekend: tra il 7 e l'8 di ottobre il caldo si smorzerà in modo sensibile, pur restando le temperature su valori superiori ai 25 gradi e quindi aldilà delle medie stagionali.