Non solo sole: ecco dove pioverà nel weekend

Nonostante il graduale ritorno dell'alta pressione, alcune zone del nostro Paese avranno a che fare con un week-end instabile dove il sole del mattino sarà sostituito da nubi pomeridiane accompagnate da scosci di pioggia, acquazzoni e temporali. Merito (o colpa) di correnti fresche settentrionali che a contatto con l'aria molto più calda dei bassi strati daranno vita a fenomeni anche localmente intensi.

Cosa aspettarsi sabato

Anche se il nocciolo più intenso dell'aria fredda si sposterà, nel corso della giornata di sabato 24 maggio, verso i Balcani, sarà in grado di influenzare ancora il Nord-Est, il Lazio e le estreme regioni meridionali (Calabria e Sicilia). " Su queste aree, soprattutto nel pomeriggio, non si escludono rovesci anche a carattere temporalesco, localmente intensi. Altrove prevarranno condizioni di cielo irregolarmente nuvoloso, con schiarite a tratti più ampie lungo il versante tirrenico e sulla Valle Padana", spiega Stefano Rossi de Ilmeteo.it. Sul fronte termico non sono previsti scossoni, massime e minime saranno in linea con quelle di questo periodo dell'anno mentre al Sud, complice l'instabilità, perderanno qualche grado rispetto ai giorni precedenti.

Cosa aspettarsi domenica

L'anticiclone delle Azzorre si farà sentire maggiormente nella giornata di domenica 25 maggio dove gli spazi di sereno saranno ancora più ampi. Non sarà lo stesso, però, per le regioni di Nord-Ovest, le zone interne dell'Appennino e il Sud dove continuerà l'instabilità pomeridiana e soprattutto la Sicilia farà anche i conti con una debole perturbazione in arrivo dal Nord Africa. Ombrelli a portata di mano, dunque, soprattutto al pomeriggio dove non mancheranno nuovi brevi temporali e acquazzoni.

La tendenza successiva

Pur con l'insediamento dell'anticiclone, questo dinamismo atmosferico ci accompagnerà anche all'inizio della prossima settimana quando non saranno scongiurati del tutto i rischi di piogge, rovesci e acquazzoni soprattutto nelle ore pomeridiane. Non dimentichiamoci, però, che per gran parte della giornata a prevalere sarà il sole e il clima si manterrà asciutto.

Per una stabilità atmosferica duratura e soprattutto generalizzata dovremo aspettare ancora un pochino: l'anticiclone africano sta però scaldando i motori e presto arriverà ad infiammare l'Italia",

conclude l'esperto. I modelli matematici, infatti, vedono il rinforzo dell'alta africana che potrebbe portare la prima impennata termica duratura a partire da fine maggio e per i primi giorni del mese di giugno.