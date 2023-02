Sta per finire la tregua climatica: in arrivo un'ondata di gelo dalla Russia

La tregua metereologica degli ultimi giorni ha le ore contate. Dopo aver goduto del clima particolarmente mite per la stagione in corso, da domenica ritornerà il gelo, con la neve che cadrà anche nelle zone pianeggianti. Le previsioni del sito Il meteo.it non lasciano ombra di dubbio: le temperature oscillanti tra i 15 e i 20 gradi delle ultime ore precipiteranno in maniera veloce, in particolare da fine settimana.

Il ciclone polare

Il freddo arriverà dalla Scandinavia e colpirà tutta la Penisola incrociandosi con l’altro ciclone proveniente dalla Russia a partire da lunedì 6 febbraio. Le temperature, da Nord a Sud, si abbasseranno di almeno 10 gradi facendo sentire in maniera sensibile il brusco cambio. A dare più fastidio, però, saranno i venti gelidi Burian che giungeranno in Italia dalle steppe degli Urali.

Le previsioni meteo per i prossimi giorni

Tutto ciò comporterà che la neve potrebbe scendere fino in pianura tra basso Piemonte, interno ligure ed Emilia Romagna. Successivamente il ciclone freddo si sposterà verso Sud-Est con precipitazioni intense su Toscana, Lazio, Campania, Calabria e sulle due isole maggiori, Sicilia e Sardegna. I fiocchi saranno visibili anche sull'Appennino e, tra martedì 7 e mercoledì 8 febbraio, interesseranno i territori al di sotto dei 100 metri di quota. Anche per il resto della settimana le condizioni meteo-climatiche si manterranno instabili e soprattutto fredde con il rischio di nuove nevicate fino in pianura, questa volta anche su Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia.

Gli effetti del gelo russo

“NìKola”, un nocciolo di aria gelida proveniente dalla Russia, si avvicina a grandi passi e a breve, tra pochi giorni, investirà l’Italia da Est, dalla Porta Balcanica e dalla Porta della Bora. Sarà quindi necessario riprendere cappelli e guanti dall’armadio poiché la prossima settimana si preannuncia all’insegna della neve e del gelo.