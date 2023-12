Super anticiclone con alcune smagliature: che tempo fa a Natale

Basta osservare le immagini del satellite per vedere chiaramente un gigantesco anticiclone coinvolgere in pratica tutta l'Europa centro-meridionale e il Mediterraneo: le perturbazioni, infatti, riescono a scorrere soltanto sulle Isole Britanniche, Danimarca e Germania settentrionale per poi "scendere" sull'Europa dell'Est. La "cupola" di alta pressione, però, specialmente d'inverno non è sempre sinonimo di bel tempo e meteo soleggiato.

Le nebbie al Nord

" L’anticiclone appena arrivato e almeno fino a mercoledì, sarà potentissimo e garantirà un tempo in prevalenza soleggiato su tutte le regioni. Soltanto sulla Pianura Padana potrebbero formarsi alcune nebbie mattutine (soprattutto mercoledì) con conseguente ristagno dell’aria e inquinamento della stessa", ha spiegato Antonio Sanò, direttore de Ilmeteo.it. Eccezion fatta per la Valpadana, sul resto d'Italia ecco che le condizioni atmosferiche saranno votate al bel tempo e clima mite visto che soprattutto in quota sono previsti aumenti eccezionali per il periodo con scarti positivi, rispetto alle medie, anche di 12°C. Tutto questo si traduce in valori diurni anche di 18-20°C sulle vallate alpine e al Centro-Sud.

Le incertezze settimanali

Nonostante la forza e le dimensioni, l'anticiclone avrà qualche smagliatura specialmente tra giovedì e venerdì per due motivi differenti: il Nord sarà sfiorato da un intenso vortice che si trova sulla Scandinavia con aumento del vento di Maestrale e nevicate soprattutto sulle Alpi di confine. Sulle grandi città della Valpadana, invece, avremo il favonio (venti di caduta) che riscalderanno l'aria e la puliranno da nebbie, foschie e inquinanti. All'estremo Sud, invece, un vortice proveniente dal Nord Africa comprometterà il meteo di Calabria e Sicilia con piogge sparse e venti forti, anche con raffiche intorno ai 100 km/h: le zone più colpite saranno quelle ioniche e del basso Tirreno, nell'occhio del maltempo anche la Sardegna.

La tendenza per Natale

A parte queste due incertezze, la pressione atmosferica tornerà ad aumentare dalla giornata di sabato anche se non mancheranno nubi basse e qualche debole pioggia sulle aree tirreniche. Meteo assolutamente soleggiato e clima mite, invece, per la giornata di Natale con il tempo che proseguirà anche per Santo Stefano (26 dicembre) con valori diurni piacevoli da nord a sud. Di notte, invece, sarà sempre inverno con valori attorno allo zero al Nord e di pochi gradi sopra lo zero soprattutto sulle zone interne del Centro. Per un netto cambiamento della circolazione atmosferica e il ritorno a condizioni perturbate, probabilmente, bisognerà aspettare la fine del 2023 ma per stilare una previsione attendibile bisognerà attendere i prossimi aggiornamenti.