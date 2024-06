L'anticiclone soffia l'estate sull'Italia: la data a cui stare attenti

Siamo ormai agli sgoccioli del maltempo a suon di piogge, temporali, grandinate e nubifragi che hanno consegnato un maggio 2024 da record su molte zone del Nord Italia. Oggi, 1° giugno, fa il suo ingresso l'estate meteorologica e anche a livello atmosferico, molto presto, le cose cambieranno con una vera svolta votata al bel tempo e all'anticiclone africano, il grande assente di questa primavera. Tra domenica e i primi giorni della prossima settimana il meteo sarà ancora instabile ma poi virerà verso un deciso miglioramento con i primi caldi della nuova stagione.

Ancora piogge e temporali

Come mostrano le immagini del satellite, finalmente sulle regioni settentrionali è tornato a splendere il sole a parte nubi ancora compatte sul Nord-Est così bersagliato dal maltempo negli ultimi giorni. Soltanto su queste aree, per la giornata di sabato, sono previsti nuovi fenomeni ma in miglioramento dalla serata. Sole e temperature in ripresa altrove, stabile e asciutto anche al Centro-Sud ma per la Festa della Repubblica di domenica 2 giugno nuovi temporali pomeridiani potranno formarsi al Centro-Nord anche se meno intensi ed estesi rispetto a quanto accaduto nel recente passato.

Quando scoppia l'anticiclone

Le condizioni meteorologiche si manterranno dinamiche anche per lunedì e martedì: soprattutto durante le ore pomeridiane si formeranno nubi e acquazzoni che colpiranno a macchia di leopardo regioni settentrionali e centrali dove avremo anche locali grandinate ma la svolta è sempre più vicina. La data da segnare sul calendario è prevista in mercoledì 5 giugno quando l'alta pressione avrà conquistato tutta Italia da nord a sud. Finalmente, quindi, arrivederci all'instabilità e i numerosi temporali di maggio, bel tempo da mattina a sera anche al Nord con temperature massime in aumento.

I valori termici previsti

L'esperto spiega che si tratta di una massa d'aria molto calda in arrivo dal Sahara: logico attendersi, quindi, un deciso aumento della colonnina di mercurio. " Con questo tipo di configurazione il caldo si farà sentire, in particolare al Centro-Sud e sulle due Isole Maggiori, con punte massime fino ad oltre i 33-34°C durante le ore pomeridiane. Farà caldo anche al Nord con i primi 29-30°C della stagione sulle zone pianeggianti", spiega Mattia Gussoni, esperto de Ilmeteo.it. Sarà a tutti gli effetti il " primo vero assaggio d'estate su tutta l'Italia dopo le ultime settimane di intenso maltempo: il nuovo mese comincerà infatti sotto il segno di quell'anticiclone che fino ad ora è stato assente alle nostre latitudini" .

Cosa accadrà successivamente? È ancora presto per dirlo ma le mappe meteo a medio-termine sembrano aver indicato la strada: alta pressione ben salda

sul Mediterraneo ma senza temperature massime esagerate, si dovrebbe viaggiare su valori tipici delle medie del periodo. Ondate di caldo pericolose all'orizzonte, per adesso, non se ne vedono.