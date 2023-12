"Temperature fino a 18-20 gradi". Preparatevi alla tempesta di vento di Föhn

Il periodo delle festività sarà caratterizzato da un anomalo innalzamento delle temperature a causa dell'arrivo di una tempesta di Föhn: il Solstizio d'Inverno sarà quindi contraddistinto da forti venti caldi, in grado di superare gli 80 chilometri orari, e dall'arrivo dell'anticiclone delle Azzorre, che indugerà sul nostro Paese fino almeno al giorno di Santo Stefano.

Caldo Natale

"Una tempesta importante, forte, tra stasera, domani e dopodomani, è in arrivo, sulle Alpi, a Torino, a Milano e anche verso l'Emilia Romagna e in Sardegna" , annuncia il meteorologo Lorenzo Tedici de 'Il Meteo.it'. "E per assurdo nonostante questa tempesta arrivi dal nord provocherà un aumento delle temperature fino a toccare, ad esempio, i 20 gradi a Milano" . "Un vento caldo quindi, vento di Föhn, che dà l'avvio all'inverno e in pianura Padana" , puntualizza l'esperto, "farà salire le temperature fino a 18 - 20 gradi, valore molto alto" . Una diminuzione dell'intensità dei venti è attesa per il giorno della viglila, domenica 24 dicembre, "quindi possiamo dire 'caldo Natale e non bianco Natale', dato che si registreranno sette o otto gradi in più rispetto alla media" . Non sono quindi attese precipitazioni, a causa anche delle temperature dei mari, precisa ancora Tedici: "Il mare in inverno non è ancora freddo, risente ancora dell'estate, quindi sul mare arrivano le nuvole grigie ma senza pioggia" . Sarà pertanto un Natale caldo e grigio: "Dalla parte dell'Adriatico il vento spira dalla parte opposta quindi ci sarà il sole e sulle Alpi si potrà sciare perché sarà bello" , conclude il meteorologo.

Le previsioni

Per il solstizio d'inverno, che quest'anno cadrà oggi, venerdì 22 dicembre, si prevedono forti raffiche di vento su Alpi e Sardegna. Nelle ore pomeridiane i venti soffieranno con una certa intensità anche sulla Pianura Padana, col Föhn che farà salire le colonnine di mercurio anche fino a 20 gradi. In generale, quindi, al Nord sono attesi venti di tempesta sull'arco alpino e in pianura. Al Centro si attende un forte Maestrale in Sardegna, mentre altrove saranno presenti nubi irregolari. Al Sud cadrà qualche pioggia lungo le coste tirreniche.

Sabato 23 il vento caldo soffierà ancora con forza sulle stesse regioni, mantenendo le temperature ben al di sopra delle medie stagionali, e si estenderà anche verso il medio-alto versante adriatico. Al Nord prevarrà un cielo sereno, con venti forti di Föhn sulle Alpi e in pianura. Al Centro, invece, saranno presenti nubi irregolari e compatte, specie lungo le costre tirreniche. Al Sud cieli parzialmente nuvolosi, con qualche precipitazione sul versante tirrenico

La Vigilia di Natale vedrà un ulteriore incremento della nuvolosità sul versante tirrenico, con precipitazioni di lieve entità non escluse dalla Liguria di Levante fino ad arrivare alla Toscana, al Lazio, alla Campania e alla Calabria tirrenica. Per il 25 dicembre sono previste condizioni meteo simili. Da sottolineare il fatto che il caldo anomalo dovrebbe insistere almeno fino al 27-28 dicembre, con temperature che localmente potranno superare anche di 10 gradi centigradi i valori medi tipici del periodo.