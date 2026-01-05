Temperature in picchiata e gelate in pianura: ecco dove

Dopo un periodo relativamente più mite ma pur sempre invernale, sul nostro Paese stanno per tornare correnti artiche in grado di provocare una netta discesa delle temperature massime e minime con gelate notturne e al primo mattino su alcune zone d'Italia. Ciò significa che i valori termici andranno diffusamente sotto lo zero soprattutto al Centro-Nord.

Cambia la circolazione atmosferica

Per capire cosa accadrà già dalla giornata dell'Epifania bisogna volgere lo sguardo verso il Nord Europa dove si sono già messe in moto correnti gelide di estrazione artica. Su molti Paesi europei le temperature si mantengono sotto lo zero anche in pieno giorno e si registrano diffuse nevicate. Anche l'Italia, a breve, farà i conti con un forte raffreddamento e valori che saranno inferiori alle medie di questo periodo.

Venti gelidi sull'Italia

Un elemento saliente, come spesso capita in questi casi, sarà dato dai venti freddi da Nord che faranno percepire ancora più freddo rispetto alle temperature reali (effetto wind-chill). " A differenza del precedente episodio freddo, che aveva interessato il Paese in modo disomogeneo tra fine e inizio anno, questa nuova irruzione artica sembra destinata a colpire in maniera più diretta e incisiva. Il risultato sarà un freddo più diffuso e duraturo, percepibile non solo di notte ma anche durante il giorno", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it.

Dove si avranno gelate

Il picco del freddo si avrà intorno ai giorni dell'Epifania: come detto, sarà soprattutto al Nord che i valori minimi scenderanno sotto zero grazie anche ai cieli sereni che favoriranno la dispersione del calore. Maggiormente esposte le regioni di Nord-Ovest ma farà molto freddo anche sul Triveneto con temperature vicine allo zero, di poco al di sopra, anche in pieno giorno a causa della copertura nuvolosa che non sarà in grado di favorire un innalzamento termico.

Un deciso calo termico coinvolgerà anche il Centro, con temperature sotto media e la possibilità di neve fino in pianura durante le fasi più instabili",

aggiungono gli esperti.

Soltanto Sud e Sicilia saranno ai margini di questa ondata gelida grazie ai venti di Scirocco che manterranno un clima freddo ma decisamente più mite rispetto al Centro-Nord.