Temporali e grandine prima della fiammata estiva: ecco tutte le zone a rischio

L'ultima domenica di aprile non sarà stabile e soleggiata (almeno non per tutti): un fronte instabile si trova già sulle regioni occidentali dove la giornata è iniziata all'insegna dell'incertezza e dei cieli nuvolosi. Nelle prossime ore sono previsti nuovi e localmente intensi temporali con l'occasionale caduta di grandine. Ombrello a portata di mano, quindi, specialmente su alcune aree d'Italia dove le condizioni atmosferiche mostreranno ancora il volto "capriccioso" della primavera.

Le regioni più colpite

Il satellite mostra chiaramente le nubi coprire i cieli delle regioni nord-occidentali e della Sardegna che saranno le prime a fare i conti con precipitazioni previste in intensificazione nel corso della giornata. Sarà soprattutto durante il pomeriggio, come accade ormai da alcuni giorni, che il meteo instabile farà sentire la sua forza: acquazzoni e temporali colpiranno anche Toscana, Umbria, Lazio e Campania. " Durante i fenomeni temporaleschi attese grandinate e possibili colpi di vento ", spiegano gli esperti de Ilmeteo.it. Al Nord a essere più a rischio sono i settori alpini di Valle d'Aosta e Piemonte, massima attenzione anche agli spostamenti ed essere preparati a improvvisi e forti scrosci di pioggia.

Dove prevarrà il bel tempo

Al contrario, sarà una domenica piuttosto tranquilla con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata sul Triveneto (dove, fino a poche ore fa, sono stati protagonisti acquazzoni e temporali) ma anche le regioni adriatiche e le zone ioniche del Sud. A parte una blanda nuvolosità mattutina, queste zone godranno di bel tempo e la possibilità di stare all'aria aperta complice le temperature che nella maggior parte dei casi si porteranno oltre i 20°C.

Scoppia "l'estate"

Come avevamo già anticipato, anche oggi giungono conferme circa il caldo estivo che vivrà gran parte d'Italia la prossima settimana e in concomitanza con il Ponte del 1° maggio. Quella odierna, infatti, sarà l'ultimo di una serie di fronti instabili che colpiscono ormai da settimane le nostre regioni visto che l'anticiclone africano ha deciso di tornare sulla scena del Mediterraneo portando un anticipo d'estate in piena regola.

Le temperature massime saranno in graduale aumento già da martedì 29 aprile con le masse d'aria calde in arrivo dal Nord Africa che si faranno sentire al Centro-Nord con valori fino a 27-28°C in ulteriore aumento tra giovedì e sabato dove si potranno toccare anche i 30°C.