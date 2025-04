Arrivano i 30 gradi: ecco le zone d'Italia dove l'estate è più vicina

Ascolta ora 00:00 00:00

L'ultima perturbazione di un lungo periodo instabile che ha caratterizzato gran parte del mese di aprile ma poi scoppierà l'anticiclone africano: con esso, assisteremo a un'impennata termica di tutto rispetto che catapulterà alcune zone del Paese come fossimo in estate e raggiungendo, per la prima volta nel 2025, i 30°C all'ombra.

L'ultima perturbazione

Prima di capire come si arriverà a questo importante aumento delle temperature, bisogna partire dal presente: condizioni meteo ancora instabili, sabato 26, soprattutto sulle aree adriatiche e al Sud con l'instabilità protagonista e foriera di nuovi acquazzoni e temporali nel corso della giornata. Dopo un temporaneo miglioramento altrove, domenica 27 aprile arriverà di gran carriera una perturbazione dalla Francia in grado di provocare un netto peggioramento su Nord-Ovest, Sardegna e il resto delle regioni centrali con piogge anche forti e un calo delle temperature. Questa, però, sarà l'ultima perturbazione della serie visto che da martedì 29 aprile si cambierà completamente registro con l'arrivo dell'anticiclone di matrice sub-tropicale.

Dove si toccheranno i 30°C

" Proprio in concomitanza con l'inizio del nuovo mese, un promontorio di alta pressione di origine africana si espanderà verso il bacino del Mediterraneo e dunque anche verso l'Italia, garantendo non solo in tempo decisamente più stabile e tanto sole, ma provocando anche il primo vero caldo della stagione ", spiega Andrea Garbinato, responsabile del team de Ilmeteo.it. La vera svolta verso un clima praticamente estivo e l'impennata termica la vivremo nel corso del Ponte del 1° maggio con le temperature in grado di toccare i 30°C durante le ore diurne della giornata. " Favorite, in tal senso, saranno la Valle Padana, le regioni centrali tirreniche e la Sardegna, ma via via anche gran parte del Sud ", spiega l'esperto.

La durata del caldo

Il meteo che si prospetta farà inevitabilmente rispolverare dagli armadi i primi indumenti leggeri invitando milioni di persone in vacanza a recarsi nelle località balneari ma anche per le gite all'aria aperta. Ma quale sarà la durata di questo caldo, decisamente fuori stagione per la prima decade di maggio? L'esperto spiega che, al momento, non c'è una data precisa per la sua fine ma la tendenza è vero un inizio di mese di maggio " a forti tinte estive ".

Di sicuro non tutto il mese di maggio sarà in compagnia dell'alta pressione e del bel tempo, più volte soprattutto negli ultimi anni anche nel cuore del prossimo mese si sono vissute fasi molto instabili, se non perturbate, e molto fresche.