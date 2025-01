Con l'Epifania arrivano freddo e neve: ecco come cambia il meteo

Ascolta ora 00:00 00:00

Il nuovo anno, dal punto di vista meteorologico, è iniziato all'insegna di anticiclone e cieli sereni su gran parte d'Italia: nubi basse e nebbie mattutine sono presenti al Nord e sulle aree tirreniche centro-settentrionali dovute proprio alla stasi atmosferica di questi giorni che non durerà ancora così a lungo ma sta per aprirsi un periodo decisamente dinamico fatto inizialmente di piogge e vento e successivamente con un ritorno del freddo invernale.

Il meteo di Capodanno

Come detto, il 1° gennaio 2025 sarà all'insegna del sole sull'arco alpino, Sud e Isole Maggiori con temperature massime che potranno anche toccare i 16-18°C sulle zone costiere meridionali. Scenari diversi tra Val Padana e litorali liguri dove la presenza delle nuvole eviterà che i valori diurni possano salire più di tanto ma sarà ovunque asciutto, non sono previste né piogge e neanche nevicate.

La tendenza per l'Epifania

I primi cambiamenti si osserveranno tra il 2 e 3 gennaio con l'anticiclone che sarà via via più debole consentendo il passaggio di un fronte atlantico che porterà precipitazioni soprattutto nella giornata di venerdì al Nord per poi spostarsi velocemente sulle regioni meridionali entro sera. Questo sarà soltanto il preludio di quanto accadrà successivamente in particolar modo per la giornata dell'Epifania, lunedì 6 gennaio, con un vortice ciclonico in discesa fin verso il Mediterraneo con maltempo al Nord fatto di piogge, nevicate e venti moderati o forti.

In questa fase la neve potrà cadere a quote basse sulle regioni settentrionali mentre al Centro il maltempo colpirà con piogge ma il vento si orienterà da meridione, per questo motivo le temperature subiranno un temporaneo aumento. Nulla da segnalare al Sud e sulla Sicilia maggiormente protetti dall'alta pressione. Il primo week-end del nuovo anno dovrebbe trascorrere con qualche pioggia residua all'estremo Sud (sabato) e un nuovo peggioramento al Nord previsto per domenica.

Il ritorno dell'inverno

" Dopo questa prima passata perturbata, dal 7-8 Gennaio in avanti ci attendiamo una svolta con l'irruzione di aria molto fredda di origine artica che potrebbe investire l'Europa centrale e l'Italia provocando un crollo verticale delle temperature con valori ben sotto le medie climatiche di riferimento", affermano gli esperti de Ilmeteo.it.

Quel che potrebbe accadere dopo è ancora un campo minato di incertezze con il gelo che potrebbe interessare maggiormente l'Italia ma anche un clima più clemente, variabile con qualche pioggia e nevicata sui monti e una parte d'Italia ancora protetta dall'alta pressione. Per sciogliere la prognosi serviranno ancora i prossimi aggiornamenti: intanto, un sincero e felice auguro di buon 2025 a tutti voi.