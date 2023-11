La tempesta Ciaran si abbatte sull'Italia: vento a 130 km/h, nubifragi e neve. Scatta l'allerta

La coda della tempesta Ciaran che flagella una parte d'Europa (Gran Bretagna e Francia in primis) è arrivata anche sul nostro Paese provocando forti piogge e acquazzoni anche se il peggio dovrà ancora manifestarsi. Oltre alle copiose nevicate sulle Alpi al di sopra dei 1.500 metri di quota, la Liguria risulta tra le Regioni più colpite dai nubifragi e i venti soffiano già forti sui nostri mari ma toccheranno raffiche superiori ai 100 chilometri orari sul Triveneto nelle prossime ore. Le condizioni meteo hanno già subìto un netto peggioramento che continuerà almeno per altre 24-36 ore.

Allerta meteo della Protezione Civile

Come detto, le maggiori criticità si stanno registrando sul Levante Ligure Viste a causa delle forti piogge: l'Anas ha disposto la chiusura al transito lla statale 586 "della Val d'Aveto" a Rezzoaglio, in provincia di Genova, in via precauzionale per tutale la circolazione stradale visto il forte maltempo che potrebbe provocare nuove frane come quella che ha interessato l'area nella giornata del 30 ottobre. Dal canto suo, la Protezione Civile ha emesso un bollettino valido per tutta la giornata di oggi, giovedì 2 novembre, con allerta rossa per rischio idrogeologico su Friuli Venezia Giulia e Veneto, allerta arancione su Emilia-Romagna, Liguria e Lombardia mentre un'allerta gialla coinvolgerà Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Campania.

L'Anas, la società del Gruppo FS Italiane che si occupa di infrastrutture stradali, invita tutti i cittadini che si spostano su strade e autostrade alla massima prudenza consultando l'evoluzione del traffico in tempo reale sul sito web ma soprattutto ricordando che, per qualsiasi criticità, è disponibile il servizio clienti "Pronto Anas" che si può raggiungere chiamando il numero verde gratuito 800.841.148. Invece, il Contact Center della Protezione Civile è disponibile al numero verde 800 840 840 dal lunedì al sabato dalle 8.00 alle ore 20.00. " Al di fuori di questa fascia oraria e nel fine settimana è possibile lasciare un messaggio nella casella vocale ".

Cosa accadrà nelle prossime ore

" Massima attenzione alle regioni alpine, prealpine, alla Liguria e all'Appennino tosco-emiliano e quindi al Veneto e al Friuli Venezia Giulia dove si potranno registrare accumuli di pioggia anche oltre i 200 millimetri, quantitativi di pioggia severi che alimenteranno esponenzialmente il rischio di alluvioni e problematiche di carattere idrogeologico ", spiegano gli esperti de IlMeteo.it. Accumuli "abbondantissimmi" si avranno oltre i duemila metri ma la neve cadrà sull'arco alpino anche intorno ai 1.400 metri quota complice il calo termico previsto. Uniche zone protette saranno le regioni adriatiche centro-meridionali e l'estremo Sud con qualche acquazzone soltanto a fine giornata.

Vento e mareggiate

Massima attenzione, per questa fase di maltempo, anche ai venti: la tempesta Ciaran ha già provocato un netto rinforzo dei venti da Libeccio e Scirocco ma i picchi più elevati sono previsti nelle prossime ore quando potranno toccare intensità di 120-130 chilometri orari sulle zone alpine e prealpine soprattutto del Nord-Est ma attenzione anche tra le zone costiere di Liguria e Toscana considerate aree ad alto rischio mareggiate. " Sarà una mareggiata importante - ha dichiarato Francesca Giannoni, direttrice del centro meteo Arpal della Liguria - con onda significativa prevista di oltre 6 metri, questo vuol dire che l'altezza d'onda massima può essere anche notevolmente più alta, associata a un periodo di ritorno tra le due creste intorno a 10 secondi. L'impatto che la mareggiata avrà sulle strutture sarà importante ".

Attenzione anche ai crinali appennici, soprattutto tra Liguria, Toscana ed Emilia Romagna dove le raffiche potrebbero anche superiori ai 120-140 km/h. I venti soffireranno forti anche sui versanti ionici e su quello adriatico con punte superiori a 80 km/h, oltre i 100 km/h sulla Sardegna.

La tendenza per venerdì

La giornata peggiore dal punto di vista meteo sarà sicuramente quella odierna: la giornata di venerdì vedrà un lento miglioramento al Nord Italia con le piogge, gli acquazzoni e i temporali che si concentreranno soprattutto al Centro-Sud dove avremo un calo termico anche di 6-8°C rispetto ai valori odierni.