Dal vortice ciclonico al vortice polare: quali conseguenze per l'Italia

Si apre un periodo decisamente movimentato, a livello atmosferico, per il nostro Paese: a parte la breve pausa anticiclonica di queste ore con temperature medie superiori al periodo durante le ore diurne, il tempo inizierà a cambiare da domani per l'avvicinarsi di un vortice ciclonico che impegnerà alcune regioni italiane. Più in alto, al Polo Nord, iniziano contemporaneamente i grandi movimenti invernali del vortice polare con riflessi, sul lungo termine, anche sul tempo di casa nostra.

Arriva nuovo maltempo

" Un vortice proveniente dalla Spagna si approfondirà gradualmente sul Mar di Sardegna, in successivo spostamento verso il Mar Tirreno. Questo vortice tirrenico porterà maltempo al Sud e su parte del Centro durante il week-end ", spiega Lorenzo Tedici de Ilmeteo.it. Da giovedì a domenica, quindi, instabile con piogge e acquazzoni sparsi ma non dappertutto visto che al Nord e sulla Toscana le condizioni meteorologiche saranno migliori con cieli poco nuvolosi e ampie schiarite. Italia, dunque, divisa a metà dal punto di vista atmosferico ma è importante adesso spiegare cosa accade da tutt'altra parte e a migliaia di chilometri da noi.

Cos'è il vortice polare

Inevitabilmente, quando avanza la stagione autunnale, le ore di luce sono sempre più corte favorendo l'accumulo del gelo sulle regioni artiche e il Polo Nord sempre più freddo: questo processo favorisce una diminuzione della pressione atmosferica con enormi differenze rispetto a quanto accade nelle aree temperate. Da qui, ecco la formazione del vortice polare che è una sorta di "trottola" contenente aria gelida che se è forte e compatto rimare bloccato sul Polo Nord, in caso contrario può abbassarsi (e tanto) di latitudine invadendo Europa e Mediterraneo come spesso accade in inverno.

I riflessi sull'Italia

Parlando di lungo termine, quindi soltanto di proiezioni e non di previsioni (la cui affidabilità cala drasticamente dopo 5-7 giorni), gli esperti spiegano che a dicembre il vortice polare potrebbe essere disturbato e non compatto favorendo la discesa di ondare d'aria gelida a latitutini meridionali con il possibile interessamento del nostro Paese.

on sé ondate di freddo intenso, maltempo e scenari meteorologici più estremi",

Quando l'aria gelida va verso Sud porta "csottolineano gli esperti del quotidiano meteo. Se la tendenza dovesse essere confermata, ecco che già tra fine novembre e i primi di dicembre molte nazioni europee vedrebbero l'arrivo del vero inverno con un possibile coinvolgimento anche del nostro Paese.