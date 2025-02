Meteo, week-end di Carnevale con piogge e neve poi cambia tutto: gli scenari

Ascolta ora 00:00 00:00

Il vortice di maltempo che ha iniziato a dare i suoi effetti nella giornata di mercoledì adesso impegna le regioni adriatiche e l'estremo Sud con le sue piogge, nevicate e venti anche forti in mare aperto che saranno presenti per tutta la giornata odierna, giovedì 27 febbraio. Anche se il ciclone si sposterà definitivamente verso est, il week-end di Carnevale che si appresta ad iniziare vedrà ancora fenomeni sparsi da nord a sud prima di un deciso cambio di passo che prenderà piede da martedì 4 marzo.

Masse d'aria diverse

L'ultimo giorno di febbraio si chiuderà con una certa instabilità soprattutto su Liguria, Toscana e Triveneto con nubi e piogge sparse ma lo sguardo è da rivolgere al primo fine settimana di marzo che quest'anno coincide anche con il Carnevale. Da sabato, infatti, è previsto l'arrivo di aria fredda dall'Europa Centrale e quella più mite in risalita dal Nord Africa. " Lo scontro tra aria tunisina e polacca provocherà un peggioramento sulle regioni centrali e al Nord-Ovest per entrambe le giornate del fine settimana, mentre al Sud le precipitazioni sono attese soprattutto domenica", afferma Lorenzo Tedici, esperto de Ilmeteo.it.

Come inizia marzo

E così per sabato 1 marzo ombrelli aperti su gran parte d'Italia e specialmente al Centro-Nord: sarà sulle regioni settentrionali che la neve cadrà a quote anche basse a partire dagli 800 metri di quota con le temperature che subiranno una diminuzione sia nei valori massimi che in quelli minimi. Domenica, invece, le incertezze colpiranno Sud e Sicilia con molte nubi, piogge sparse e nevicate sui monti dell'Appennino con un clima ancora pienamente invernale.

Anticipo di primavera?

Inaspettatamente, ecco la prima "fiammata" primaverile a causa della rimonta dell'anticiclone africano ormai assente da settimane sulla scena del Mediterraneo ma anche in quella europea. " L'anticiclone tornerà prepotente su gran parte dell'Europa spingendo le temperature in alto, anche sull'Italia: sono previste massime di 15°C al Nord, 18-20°C al Centro-Sud. L'anomalia delle temperature interesserà, dunque, soprattutto il Centro-Nord, mentre al Sud saremo in linea con le medie del periodo", spiega Lorenzo Tedici. La data da tenere a mente per questo cambiamento è quella di martedì 4 marzo.

Mai dare per spacciato l'inverno perché una

rondine non fa primavera: l'esperto spiega che questa "illusione" durerà poco, non oltre i quattro giorni, per il possibile arrivo di una perturbazione in grado di riportare maltempo e freddo sull'Italia dal 9-10 marzo in poi.