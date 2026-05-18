A Milano il Giro fa 90: attesa per la tappa

In attesa del passaggio del Giro d'Italia, Milano si prepara con "Aspettando il Giro", un calendario di appuntamenti diffusi prima e dopo la tappa milanese prevista per domenica 24 maggio. La storia tra la città e la Corsa rosa parte nel 1909, proprio qui sì è tenuta la prima edizione.

Ci saranno mostre, incontri e competizioni giovanili, promossi da Comune e Milanosport con il supporto di Rcs. Protagonista sarà il velodromo Vigorelli. Qui dal 24 al 31 maggio sarà ospitata la mostra "Una vita in Giro", dedicata alla Maglia rosa e a Vincenzo Torriani, storico patron del Giro d'Italia. Realizzata in collaborazione con il Museo del ciclismo Madonna del Ghisallo e la famiglia Torriani, l'esposizione propone maglie storiche, materiali originali, fotografie e racconti. Il 24 maggio, giornata del passaggio della Corsa rosa, il programma prevede l'inaugurazione dell'esposizione, la posa di una targa nella sala stampa e un incontro dedicato alla figura di Torriani. La tappa sarà inoltre anticipata dal Trofeo rosa Milanosport, in programma mercoledì e giovedì: due giornate di gare sulla storica pista del Vigorelli dedicate alle categorie giovanili e alle società ciclistiche del territorio. Grazie al lavoro del Comitato velodromo Vigorelli, da mercoledì al 31, sulle tribune del velodromo troveranno spazio anche i valori educativi e sociali dello sport, con la mostra fotografica gratuita "I Giusti nello Sport", realizzata in collaborazione con Fondazione Gariwo. Un percorso che ripercorre le vite di atleti e atlete che hanno scelto il coraggio, la solidarietà e la difesa dei diritti umani: come Gino Bartali, che tra il 1943 e il 1944 salvò centinaia di ebrei dalla deportazione, o Harry Seidel, ciclista su pista berlinese che contribuì alla fuga di oltre cento persone dalla Germania Est alla Germania Ovest.

Il 24 maggio la piscina comunale Cozzi ospiterà il Quartier Tappa del Giro, diventando il centro operativo e mediatico dell'arrivo in città. "Milano è pronta ad accogliere per la novantesima volta una tappa del Giro d'Italia - dichiara l'assessora allo Sport Martina Riva - una corsa che appartiene profondamente alla storia e all'identità sportiva della nostra città. Un appuntamento che vogliamo celebrare con Aspettando il Giro, un palinsesto di iniziative e attività sportive pensato per unire memoria e futuro e per valorizzare simboli come il Vigorelli".

Così il dg di Milanosport, Lorenzo Lamperti: "Il Vigorelli rappresenta uno dei luoghi più identitari dello sport milanese e nazionale e grazie a Aspettando il Giro intendiamo valorizzare proprio la doppia anima del velodromo: da un lato, un simbolo della grande tradizione ciclistica italiana; dall'altro, uno spazio contemporaneo, multifunzionale e aperto alla città".