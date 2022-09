Aereo Ita scortato da due caccia sui cieli di Milano: cosa è successo

È il giorno dei caccia che scortano gli aerei di linea dei civili: questa volta, però, a differenza di quanto accaduto in mattinata quando un Airbus 319 aveva perso i contatti radio nella rotta Milano Malpensa-Palermo, si è trattato di un'esercitazione e i contatti con la torre di controllo sono sempre rimasti attivi. Sul cielo di Milano, infatti, un aereo di linea della Ita Airways, assieme a due Frecce Tricolori, ha fatto numerosi giri in cielo per poi rientrare a Roma Fiumicino.

I giri in cielo

Ma cosa è successo esattamente? Si è trattato del primo giorno di prove generali in occasione di quanto si vedrà domenica prossima a Monza prima dello start del Gran Premio d'Italia di Formula 1. Ecco il perché dei giri in cielo e dello stupore di chi ha sentito l'inconfondibile rumore soprattutto dei caccia. Chi è pratico di Flighradar24, si sarà accorto dei giri dell'Airbus A350 bianco e con una scritta particolare, "Born to be sustainable", ossia "nati per essere sostenibili", decollato da Fiumicino alle 14.40 secondo quanto riportato dal portale specializzato. Intorno alle 15.30, ecco che su Milano sud sono iniziati i giri attorno ai 1.500 metri e alla velocità di 460 Km/h.

"Cosa diavolo sta succedendo?"

I due caccia delle Frecceb Tricolori, come spiega il Corriere, erano Aermacchi MB-339PAN della "Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica militare". Tanto è bastato per creare in rete dubbi e ansie tra gli utenti. " Ma cosa diavolo sta succedendo sui cieli di #milano est ? Continua a volare in circolo sopra la zona di Linate un aereo bianco e continuano a passare coppie di aerei caccia. Adesso lo stanno scortando in direzione delle alpi a nord di Milano ", ha twittato un utente con tanto di foto a corredo di quello che stava osservando in quel momento.