Affluenza bassa, dato peggiore in centro

La corsa ai seggi non c'è stata, anzi. Un crollo, solo il 37,7% dei milanesi ha già votato. Urne aperte ancora oggi dalle ore 7 alle 15 ma l'affluenza finale potrebbe essere ancora più bassa del 2016, quando si votò in una sola giornata e il ballottaggio tra Beppe Sala e Stefano Parisi fu deciso dal 54,6% degli elettori, poco più della metà. Ieri dalle 7 alle 23 hanno votato in circa 385mila sul milione degli aventi diritto. Il dato peggiore nel Municipio 1 con il 34,7%, il migliore nel Municipio 3 con 40,2%. Sia il sindaco uscente Beppe Sala che lo sfidante del centrodestra Luca Bernardo ieri hanno lanciato l'appello: «Votate, è importante». Alla prima rilevazione dell'affluenza a mezzogiorno il dato si è fermato all'11%, sotto la media nazionale e oltre quattro punti in meno rispetto al 15,56% delle Comunali 2016. Ma allora, va ricordato, si votò in un giorno. Alle ore 19 è salita al 31,02% (cinque anni fa era al 42,44%). Il dato più basso nel Municipio 1 con il 27,66%, tre punti sotto la media, ilpiù alto nel Municipio 3 con il 32,85%.

Il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi ha votato intorno a mezzogiorno al seggio di via Ruffini, a pochi metri dalla basilica di Santa Maria delle Grazie. Alle elezioni milanesi ha detto «io mi aspetto un buon risultato per quello che riguarda i voti alle liste dei partiti. Per quanto riguarda i candidati sindaci vedremo, saranno i milanesi a decidere». Ma ha sottolineato che «i candidati sono quelli che vengono fuori dalle scelte di questo o quel leader di partito invece che da scelte democratiche, quindi forse la prossima volta bisognerà cambiare sistema». Va ricordato che c'è stato un toto nomi lunghissimo, innumerevoli vertici e prove di forza tra i partiti. É stata la sua prima uscita pubblica dopo otto mesi, non ha potuto fare campagna in presenza per motivi di salute ma «ho lavorato da casa - ha detto -, dove richiesto ho fatto telefonate anche ai comizi, credo di avere dato il contributo che potevo dare responsabilmente con molto convincimento». Al seggio ha incontrato anche il capogruppo uscente e capolista di Forza Italia Fabrizio De Pasquale e il candidato presidente nel Municipio 1 Federico Benassati. Il leader della Lega Matteo Salvini ha votato invece intorno alle 19 al seggio di via Martinetti.

Si vota anche nei 9 Municipi e per la prima volta scatta la regola del ballottaggio anche per i presidenti di zona. E dopo si scopriranno i sindaci di 236 i Comuni lombardi, 24 quelli in provincia di Milano. Si vota ancora per otto ore a Buscate, Cambiago, Carugate, Cassano d'Adda, Cassinetta di Lugagnano, Cerro al Lambro, Corbetta, Dairago, Inzago, Mediglia, Milano, Nerviano, Opera, Peschiera Borromeo, Pessano con Bornago, Pioltello, Pozzo d'Adda, Rho, Robecchetto con Induno, Rosate, San Giuliano Milanese, Sedriano, Turbigo, Villa Cortese.gione le sfide a Varese, Busto Arsizio, Gallarate, Arcore, la roccaforte del Cav che il centrodestra punta a riconquistare.