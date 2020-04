Aperitivi, cantonate varie e attacchi tv E se l'avesse fatto il centrodestra?

Ora i lettori facciano una prova: chiudano gli occhi e provino a immaginare cosa sarebbe successo se tutte queste cose le avesse fatte un governo guidato da Silvio Berlusconi, o di centrodestra.

Provate a immaginare quali sarebbero stati i giudizi e i commenti, se fosse stato un governo di centrodestra, un mese prima di questa tragedia, a rassicurare dichiarando in pratica: «Tutto sotto controllo». Provate a immaginare se fosse stato tutto il centrodestra a bocciare indignato - con motivazioni ideologiche - la proposta dei governatori che chiedevano una quarantena per chiunque tornasse dalla Cina. Provate a immaginare se fosse stato un governo di centrodestra, una settimana dopo la scoperta del primo focolaio, a fare il chiudo/non chiudo coi Comuni della Bergamasca; pensate se fosse arrivata Giorgia Meloni per fare un aperitivo sui Navigli con l'obiettivo di «tornare alla normalità», coi sindaci del suo partito, nelle due città poi più colpite, intenti a dire: «Vogliamo ripartire» (e tutto il Pd voleva aprire, e riferiva che la Regione voleva chiudere tutto, salvo un mese dopo rimproverare alla Regione di non aver chiuso tutto).

Provate a immaginare se fosse stato un governo di centrodestra a dare ufficialmente l'indicazione di non fare tamponi a tutti o di farli solo ai sintomatici. Pensate se le bacheche dei dirigenti milanesi della Lega, o di Forza Italia o di Fdi si fossero riempite di un video in cui un deputato e un esperto insieme raccomandavano di evitare «un eccesso di drammatizzazione», invitando in pratica a non fare troppi tamponi (salvo, un mese dopo, affermare tutti, col ditino alzato e con rara faccia tosta che si dovevano fare più tamponi). Pensate se fosse stato il centrodestra a irridere e criticare un governatore per il fatto di aver indossato pubblicamente una mascherina in un periodo di isolamento. Pensate se fosse stato Berlusconi a decretare la più grande restrizione delle libertà economiche e civili che si sia mai vista in Italia attuandola mediante «Dpcm» annunciati via Facebook o tramite discorsi ufficiali con annesso attacco ai leader dell'opposizione (per giunta sbagliato anche nel merito).

La responsabilità è giusta, per carità di patria, ma pensate cosa avrebbero detto e scritto a sinistra. Pensate quali reazioni e proteste, quali alte grida di dolore e quali allarmi democratici si sarebbero levati se questo film fosse stato recitato a parti invertite