"Area B è iniqua". Il centrodestra occupa Palazzo Marino

L'istituzione dell'area B a Milano sta sollevando non poche polemiche, sia politiche che civili. Le parti sociali si lamentano per i divieti alla circolazione imposti da Beppe Sala, che di fatto arrecano un disagio importante a migliaia di pendolari e di milanesi che non potranno utilizzare la loro auto. L'unica deroga sarà concessa a chi deciderà di pagare per il progetto integrato Move-In, una sorta di scatola nera che dà diritto a un tetto massimo di chilometri fino a settembre del prossimo anno. Ma il sindaco appare irremovibile anche davanti all'occupazione dell'aula consiliare da parte dei consiglieri di opposizione di Palazzo Marino che, anche se hanno ottenuto un incontro con il primo cittadino di Milano, hanno già la parola di Sala che l'area B non verrà in alcun modo sospesa o modificata.

Questo pomeriggio, dopo l'intervento del consigliere in forza Lega Samuele Piscina, alcuni consiglieri di opposizione hanno occupato il centro dell'aula esponendo cartelli con la scritta: " Area B, stop divieti ideologici ". Il centrodestra, anche in ambito locale, si è dimostrato ancora una volta unito nel pretendere " di fissare un incontro con il sindaco Sala per affrontare urgentemente il tema dei divieti di area B e C e ascoltare le richieste dei cittadini ", si legge nella nota congiunta delle forze di opposizione a Palazzo Marino. " I milanesi non sono nelle condizioni di cambiare le automobili con questa crisi economica. Dalle associazioni di categoria, dai sanitari, dalle forze dell'ordine, dagli ambulanti, dagli artigiani, dagli imprenditori edili, dagli artigiani, dagli anziani, dagli ispettori di lavoro e dalle famiglie si è sollevata forte la richiesta di bloccare questo provvedimento iniquo ", si legge ancora nella nota.