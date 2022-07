Arriva Salvini? Sala bonifica la stazione Centrale

La stazione Centrale - è noto da tempo - è una delle zone più degradate di Milano, con l'aggravante che è la porta d'ingresso principale alla città. Chi è arrivato almeno una volta a Milano in treno sa cosa significa trovare in ogni angolo della piazza, e nelle zone limitrofe, personaggi sospetti e gruppetti di immigrati dediti ad attività illecite. Solo una settimana fa Milano è salita alla ribalta per la violenta rissa con spargimento di sangue che si è verificata proprio di fronte all'edificio ferroviario, nell'ampia piazza dalla quale poi si imboccano i viali per raggiungere il centro. Il tutto in pieno giorno e davanti agli occhi sgomenti dei passanti. Ed era solo l'ultimo episodio. La notte, le aiuole diventano il dormitorio dei senzatetto e i muri il loro orinatoio, per non parlare della sporcizia.

Le proteste dei cittadini e le denunce fatte non hanno sortito nessun effetto nell'amministrazione di Beppe Sala, che si è girata dall'altra parte e ha fatto finta di non vedere il degrado imperante della zona. Poi, però, qualcosa è successo: Matteo Salvini nei giorni scorsi ha annunciato che si sarebbe recato in stazione Centrale per un sopralluogo e un punto stampa insieme a Fabrizio Cecchetti per denunciare il degrado e la passività dell'amministrazione davanti a una situazione di potenziale pericolo per gli stessi cittadini.

Ed ecco che, quasi come per magia, da questa mattina alle sette sono state dispiegate squadre di pulizia dell'Amsa per bonificare (perché la normale opera di ripulitura non è sufficiente) la piazza. Il tutto sotto lo stretto controllo delle forze dell'ordine, che impedivano il passaggio delle persone che non sarebbero dovute essere in piazza al momento dell'arrivo di Matteo Salvini.