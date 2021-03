"Ma qui non è zona rossa...?". È ressa alla moschea abusiva

Milano, e tutta la Lombardia, sono nuovamente in zona rossa da lunedì 15 marzo con le conseguenze che da questo derivano. È vietato uscire di casa se non per un valido motivo giustificato, che può essere o la salute. Le scuole sono chiuse, così come i ristoranti e i bar e moltissimi esercizi commerciali. Il divieto di assembramenti è uguale da un anno su tutto il territorio nazionale, tanto più in zona rossa. Addirittura gli esperti ora dicono che il metro di distanza non è più sufficiente a ridurre il rischio di contagio a causa delle varianti e che, quindi, è necessario raddoppiare almeno lo spazio interpersonale. Se in tanti, la maggior parte, rispettano queste indicazioni, c'è chi sembra vivere al di sopra delle regole, come segnalato da Silvia Sardone, europarlamentare e consigliere comunale di Milano della Lega, e Stefano Pavesi, consigliere leghista del Municipio 8.

I due esponenti leghisti hanno denunciato quanto accade in via Sabatino Lopez, estrema periferia nord-ovest di Milano, tra Bovisasca e Quarto Oggiaro. " Forse ci è sfuggito qualcosa, ma via Lopez, e precisamente l’area attorno alla moschea abusiva all’interno dell’ex panetteria, non è zona rossa come il resto della città? A giudicare dagli assembramenti di musulmani sui marciapiedi sembrerebbe di no ", sottolineano i due leghisti.

Con le immagini scattate all'esterno dell'edificio, le parole degli esponenti della Lega prendono ancora più valore. " È assurdo è inconcepibile che il Comune non faccia rispettare le leggi, in questo caso quella regionale sui luoghi di culto, a maggior ragione in una situazione di pandemia come quella che stiamo attraversando ", spiega Silvia Sardone, che poi si domanda: " Perché i musulmani sono liberi di radunarsi violando palesemente le norme anti-covid mentre cittadini e commercianti devono rimanere in casa o tenere chiusi i propri locali con evidenti danni sociali ed economici? ".

La questione è annosa nella comunità milanese, soprattutto quella che riguarda le moschee abusive. È impossibile censirle tutte, tanto più che quando intervengono le forze dell'ordine per chiuderne una, in tempi rapidi ne viene aperta un'altra. Ma Silvia Sardone non si arrende e continua a chiedere interventi decisi e tempestivi al sindaco Beppe Sala: " Questa moschea è abusiva e va chiusa: il sindaco Sala si faccia sentire, mandi la polizia locale a fare un’ispezione e poi proceda di conseguenza. Per cominciare basterebbe anche intervenire il venerdì, giorno di preghiera, per sanzionare tutti coloro che non rispettano le regole, a partire dal distanziamento sociale ".