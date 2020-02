Blitz nel Quadrilatero: ladri al Four Seasons

«Ormai a Milano non si sta sicuri nemmeno all'interno del Quadrilatero della moda e in pieno giorno» lamenta l'assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia Riccardo De Corato alla notizia di un furto avvenuto nella tarda mattinata di sabato nel parcheggio dell'hotel «Four Seasons» di via Gesù. Bottino una pelliccia e un gilet Prada (rispettivamente 15mila e 500 euro di valore) che appartengono a una coppia di turisti 44enni, lei americana e lui di origine danese, che hanno fatto tappa a Milano nel fine settimana nella prestigiosa location del 5 stelle lusso. A bordo della loro Land Rover di grossa cilindrata e di targa spagnola la coppia aveva lasciato i due capi d'abbigliamento. Giusto il tempo di fare il check in e tornare nel parcheggio a prendere le giacche: non c'erano già più.

«Siamo arrivati a un punto in cui è possibile entrare nel parcheggio dell'hotel Four Seasons in via Gesù, in una zona centrale e prestigiosa - prosegue De Corato -, che si suppone essere costantemente controllata, aprire un'auto, prelevare una pelliccia e uscire con la refurtiva senza problemi». E conclude: «Questa è la città sicura del sindaco Sala».

In effetti i ladri al «Four Seasons» non dovrebbero poter entrare agevolmente. E non accade di frequente. Per ricordare l'ultima volta bisogna risalire addirittura a quasi sei anni fa e allora si trattò di un vero colpo da maestro, messo a segno per portare via preziosi del valore complessivo di 350mila euro dentro la gioielleria che si trova all'interno del grande albergo. Andò così: una sera di settembre del 2014 la commessa della boutique, mentre stava svuotando le teche per mettere al sicuro dopo la chiusura i gioielli esposti, si accorse che mancavano addirittura due pezzi: un anello con diamante del valore di 250mila euro e una fede in oro con 15 diamanti del valore di 100mila euro.

La donna avvisò immediatamente la titolare che poi contattò la polizia. I responsabili del negozio sospettarono subito che a commettere il furto potesse essere stata una coppia che durante il giorno era entrata nella gioielleria dell'hotel per farsi mostrare una serie di gioielli, senza però alla fine comprare nulla. Ipotesi che venne confermata dagli investigatori della questura dopo che ebbero visionato le immagini delle telecamere interne della gioielleria per cercare di dare un volto ai ladri. Volto che però non ha condotto (finora) alla loro cattura.

L'anno successivo, a maggio, finì invece in manette un cileno riuscito a raggiungere una delle splendide suite dell'hotel. Una coppia di turisti americani, lei 51enne e lui di 64 anni, lo sorpresero al loro rientro in camera proprio mentre il ladro stava rovistando nelle loro valigie. Il sudamericano si era già impadronito di una cintura e di un orologio quando venne bloccato dai turisti, che chiamarono a gran voce il personale della sicurezza. All'arrivo della polizia l'uomo - un pregiudicato di 49 anni - venne arrestato.

