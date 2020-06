Il cantiere M4 copre palazzo (e balordi)

Oggi scatterà l'ennesima denuncia, purtroppo contro ignoti. La settimana scorsa due balordi si sono introdotti nel condominio di viale Argonne 2, sono saliti fino al terzo piano, hanno portato via un bottino magro (sembra solo un paio di scarpe) ma una volta davanti al portone hanno premuto il tasto per aprire il cancello e non funzionava. Nel video ripreso dalla telecamera interna si vede uno dei due estrarre un grimaldello e scassinare la serrature per uscire. Quattro minuti dopo, sarebbe arrivata una mamma con due bambini che vive nel palazzo. Forse è passato anche meno tempo dalla discesa nel pianerottolo di un'anziana. Se li avessero incrociati? Se lo domandano i residenti sfiniti da intrusioni da parte di balordi e furti. E, per inciso, la serratura non funzionava perchè è stata danneggiata da qualche vandalo, verrà sostituita solo oggi, idem il citifono che è stato bruciato appena prima del lockdown. Per tre mesi nessuno è potuto venire a ripararlo, le visite andavano annunciate al telefono, i condomini dovevano ogni volta scendere per aprire e chiudere il portone con la chiave. Il problema, segnala Christian Panfili che ha i genitori over 60 che risiedono nel palazzo («ma la maggior parte da tra i sessanta e i novant'anni») è che il tratto intorno al civico 2 è praticamente terra di nessuno da quando è stato allestito il cantiere del «Manufatto Susa» della M4, quindi anni. Sono state elevati pannelli che coprono la visuale, «si crea un vero e proprio cono d'ombra e i condomini hanno paura, specialmente la sera - spiega -. Prima c'erano writer e vandali, di recente ci sono già stati due tentativi di furto al pianterreno, l'episodio dei giorni scorsi ha creato molta agitazione perchè se i due delinquenti rimasti bloccati al portone avessero incrociato un residenti forse sarebbe accaduto qualcosa di molto grave. Ho scritto ripetutamente alla società M4, la parte superficiale del cantiere è praticamente finita, in attesa che il Comune decida come sistemare l'area si sostituiscano almeno i pannelli con delle normali recinzioni a griglia o trasparenti, in modo da rendere visibile l'ingresso del palazzo. Abbiamo avvertito che in caso di lesioni riterremo la società e il Comune corresponsabili». Chiede un intervento anche il consigliere di Forza Italia Alessandro De Chirico: «Come sempre l'assessore alla Mobilità Granelli non dà risposte ai cittadini. Sono passati mesi dalla prima segnalazione e tra atti vandalici e furti i residenti sono esasperati. Ora speriamo che il Comune solleciti M4 per la sostituzione dei pannelli di cantieri che sono un alleato di chi agisce nell'ombra. Preparerò subito un'interrogazione».