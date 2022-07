Il Comune arruola 67 vigili trentenni e celebra l'"evento". Ora più ghisa in strada

Tanti jeans e scarpe da ginnastica. L'età media dei nuovi «ghisa» è di trent'anni per gli agenti e trentasette per gli ufficiali e si vede dal look. Ieri per la prima volta al Comando di piazza Beccaria c'è stata una cerimonia d'ingresso dei 67 nuovi vigili assunti con l'ultimo concorso - l'opposizione malignamente potrebbe commentare che è un evento così raro che va celebrato - e il sindaco Beppe Sala ha garatito che è solo la prima «infornata», ha promesso che ne arruolerà 500 entro il 2023 quindi il primo gruppo sarà completato entro il 5 settembre il primo gruppo sarà completato raggiungendo il numero complessivo di 120, a novembre ne saranno assunti 120 e nel 2023 altri 260 con un concorso che sarà banditi il prossimo autunno. Ieri ai nuovi ingressi si è aggiunta la promozione di 23 agenti alla carica di ufficiali. Zone della movida, parchi e metrò saranno le aree dove portare i rinforzi dopo la formazione. Le reclute hanno infatti iniziato ieri a seguire i corsi presso la Scuola del Corpo che dureranno tre mesi (due per gli ufficiali), tra teoria e formazione sul campo entreranno effettivamente in servizio a novembre. Il sindaco ha rivolto alle new entry un discorso con un «benvenuto nella nostra famiglia» e ha sottolineato molto «il piacere e la volontà di stare per strada, perché abbiamo bisogno di più persone nelle vie milanesi e meno in ufficio, spero che sia lo spirito ed è quello di cui abbiamo bisogno. La notte in tutte le città è fatta di coesistenza tra chi vuole divertirsi e il diritto di chi vuole stare tranquillo ed è più soggetta a fatti criminosi. Non drammatizzo, mi pare che a Milano la situazione sia simile a quella di altre città, ma l'attenzione va posta». L'età media degli agenti già in carica finora è stata superiore ai 50 anni, il 50% dei nuovi assunti invece ha meno di 30 anni, il 40% ne ha tra i 30 e i 39 e solo il 10% supera i quaranta, quindi andando avanti il Comune non avrà scuse per non rafforzare le pattuglie sul territorio. «Sarà possibile aumentarle - confermano l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli e al Commercio Alessia Cappello -, anche di sera e di notte. E avremo più forze per vigilare su appalti e cantieri durante un periodo di grandi lavori in vista delle Olimpiadi invernali 2026 e degli investimenti del Pnrr». É «una bella giornata per la Polizia locale - il saluto del comandante Marco Ciacci ai nuovi agenti - perchè ora sapremo rispondere meglio e con maggiore efficacia alle richieste dei cittadini».

Per l'assessore regionale Fdi Riccardo De Corato al momento c'è ancora poco da festeggiare. «Durante la cerimonia Sala ha detto che spera di arrivare rapidamente ai 500 ghisa che ha promesso e che spera che i nuovi vigili abbiano piacere di stare per strada. Sui numeri dovrebbe avere certezze, non le speranze dei milanesi. E si è accorto finalmente che non c'è abbastanza polizia locale sulle strade. Tocca a lui ora fare in modo che aumenti davvero. Intanto, alzi anche la voce con il ministro Lamorgese che aveva promesso entro giugno 255 poliziotti».