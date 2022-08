"Sangue per tutti". Aggressione choc del migrante al leghista nella favela abusiva

Non è consigliabile percorrere in bici, o peggio a piedi, le sponde del Naviglio Martesana, che collega Milano con il fiume Adda. A pochi passi sorge una sorta di favela, in continua crescita, e si può scorgere uno sconfortante paesaggio paragonabile alle periferie delle metropoli sudamericane. Un ammasso di lamiere e grovigli di rovi formano i recinti delle baracche abusive, da cui fuoriescono i vapori di pericolosi barbecue improvvisati e musiche tipiche a volume piuttosto elevato, il tutto incorniciato da altri cumuli di rifiuti e montagne di materiale da costruzione abbandonato. È in questo luogo desolante che il consigliere regionale della Lega, Max Bastoni, è stato minacciato da un migrante.

“C’è sangue per tutti, stai attento!” , ha detto lo straniero rivolto al politico, proprio davanti al Centro Sammartini del Comune di Milano in via Sammartini 120. Una minaccia diretta, ripresa con un telefonino, che evidenzia come sia pericoloso transitare in quell’area. “A pochi passi dal Naviglio Martesana – ha dichiarato Bastoni – sorgono costruzioni rabberciate composte da tende e baracche improvvisate dove dimorano decine di migranti. L’increscioso episodio è accaduto davanti ad un centro del Comune che offre ai senza dimora pasti caldi, docce e vestiti puliti. Attorno un microcosmo di disperati ai quali evidentemente basta poco per scatenare la loro rabbia” .