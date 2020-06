Domani il centrodestra manifesta in Duomo. E Mattarella è a Codogno

In un giorno speciale, il presidente della Repubblica visita Codogno. A circa cento giorni dallo scoppio dell'epidemia nel Lodigiano, e in Lombardia, domani 2 giugno - festa della Repubblica - Sergio Mattarella sarà nel Comune che è diventato simbolo di questa drammatica storia italiana per il solo fatto di aver scoperto nel suo ospedale quello che è stato poi conosciuto - probabilmente a torto - come il caso del «paziente 1».

Ma domani è anche il giorno della manifestazione del centrodestra. Quella romana e quella «gemella» di Milano. Per la Lombardia e per gli italiani. Parteciperanno Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia. Senza simboli di partito, solo con i tricolori. La manifestazione avrà la forma di un «flash mob» in piazza Duomo, regolato in modo scrupolosamente rispettoso delle norme vigenti sul distanziamento fisico e sulle mascherine. Contrariamente a quanto annunciato, non potrà essere presente il presidente della Regione Attilio Fontana, proprio perché atteso a Codogno ad accogliere il presidente Mattarrella.

Ci saranno sicuramente i leghisti di Milano. «Il 2 giugno - spiega Stefano Bolognini, commissario milanese del Carroccio e assessore regionale - il centrodestra scende in piazza a Milano e nel resto d'Italia con tutti quei lavoratori e tutte quelle categorie travolte dalla crisi dovuta all'emergenza e dimenticate dal governo. Oltre 50mila pubblici esercizi non riapriranno nel Paese, le scuole paritarie sono in ginocchio, migliaia di imprese sono al collasso. Il paese non vuole spot o dirette Facebook. Vuole aiuti per ripartire, per riaprire e tornare a lavorare. I lombardi vogliono aiuti concreti, meno burocrazia, vogliono tornare a essere la locomotiva del paese».

«Il 2 giugno è la festa di tutti gli italiani - spiega Gianluca Comazzi, capogruppo di Forza Italia - come centrodestra saremo in piazza Duomo, ma l'unica bandiera che sventoleremo sarà il tricolore. Sarà una manifestazione ordinata, nel pieno rispetto delle regole. Come in tutta Italia - conclude - anche a Milano il centrodestra si ritrova per festeggiare la Repubblica italiana e per dire basta a un Governo palesemente inadatto a fronteggiare un'emergenza come quella che stiamo vivendo».

«In piazza Duomo ci sarà anche Fratelli d'Italia - annuncia il vice coordinatore regionale Fabio Raimondo - sarà il giorno in cui daremo voce a milioni di italiani dimenticati e traditi dal governo giallorosso: i genitori tornati a lavorare con i figli a casa da scuola, i lavoratori che stanno ancora aspettando la cassa integrazione, le partite Iva umiliate da 600 euro che non tutte sono riuscite ad ottenere, i professionisti completamente dimenticati. Saremo a Milano e in altre 100 piazze italiane in sicurezza e rispettando le normative. È il nostro avviso di sfratto al governo Conte».