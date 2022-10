Due violenze sessuali in 24 ore sulla metro di Milano: è allarme sicurezza

La sicurezza di Milano è sempre più labile. Furti e violenze sono all'ordine del giorno, così come le rapine e gli scippi. Tra gli snodi più pericolosi della città ci sono senz'altro le stazioni ferroviarie e della metropolitana. Qui ci sono le borseggiatrici ma anche personaggi poco raccomandabili che individuano qui le loro vittime, così come hanno fatto i violentatori che hanno aggredito due giovani, una 13enne e una 24enne, domenica e lunedì, alla stazione Duomo della metro gialla e sul treno della metropolitana M3. Due violenze in pieno centro a Milano, compiute da due soggetti diversi, alla stessa ora ma in giorni diversi.

Quella di domenica si è compiuta poco prima delle 9 ai danni della minorenne, che si trovava in compagnia di suo padre. I due erano sulla banchina in direzione San Donato ed è stato l'uomo ad accorgersi che uno sconosciuto, italiano e con precedenti, aveva le mani su sua figlia. Immediata la reazione del padre, al quale hanno dato subito man forte le guardie di sicurezza di ATM. In pochi minuti sono giunti sul posto anche i poliziotti di una volante che hanno portato via e denunciato l'uomo per violenza sessuale aggravata.

Il problema serio di Milano

Lunedì mattina, stessa ora, la scena che si compie è la stessa, ma con protagonisti differenti. Una 24enne sta viaggiando poco prima delle 9 a bordo di uno dei treni della metro gialla. Il vagone si ferma alla stazione Duomo e in quel momento un 30enne, anche lui italiano, allunga le mani su di lei. L'uomo è incensurato, ma il caos che si forma per la reazione della ragazza attira gli agenti della Polmetro in servizio nella linea metropolitana, che lo fermano. Sono due agenti in borghese come tanti ce ne sono nei treni e nelle metropolitane, che procedono celermente all'arresto, anche in questo caso per violenza sessuale.

Due violenze in 24 ore, in pieno giorno, nella metropolitana di Milano. Non bastano gli scippi e le rapine quotidiane, ulteriori reati certificano che quella della sicurezza è un problema serio a Milano, che chi di dovere a Palazzo Marino dovrebbe affrontare con tenacia, senza minimizzare quanto sta accadendo in città.