Ecco la più ricca del Palazzo. E Sala vende la vecchia Vespa

L'assessore allo Sport Roberta Guaineri, avvocato, si conferma ancora la più ricca del Palazzo. Il «paperone» del Comune è donna, nella dichiarazione dei redditi 2020 ha dichiarato un imponibile di 449.383 euro, in crescita rispetto all'anno prima (388.421 euro) quando era risultata già era al top della classifica degli amministratori. Ieri il Comune ha pubblicato on line la situazione patrimoniale e reddituale di assessori e consiglieri. Per quanto riguarda la giunta, al secondo posto si piazza l'assessore al Bilancio Roberto Tasca, con 155.846 euro, solo terzo il sindaco Beppe Sala con 107.189 (leggermente in calo rispetto al 730 precedente, quando aveva dichiarato 113.637 euro). E dall'aggiornamento delle proprietà si scopre che ha venduto la vecchia Vespa del 2013 e ha cambiato la macchina. A inizio mandato aveva rinunciato all'auto, poi un anno fa ha ceduto («la mia fidanzata, con tre figli, mi ha detto che dovevo dotarmi di una macchina» aveva spiegato ad Amica) e l'anno scorso l'ha già sostituita con una nuova Prius Toyota Hybrid. Si è liberato anche della quota azionaria (18,95%) di Tunari Real Estate. Tra gli assessori che dichiarano l'imponibile più basso ci sono invece Paolo Limonta all'Edilizia Scolastica (44.039 euro), che è entrato in giunta a inizio 2020 e ha continuato a lavorare anche come insegnante elementare, e il collega alla Casa Gabriele Rabaiotti (60.038).

Tra i consiglieri, il Paperone è di sinistra, l'imponibile più corposo - 213.216 euro - è quello di Emmanuel Conte di Milano Progressista, seguito a breve distanza da Enrico Marcora (211.136) che ha abbandonato recentemente la lista civica di Sala per approdare nel gruppo misto. Tra le sue variazioni patrimoniali rispetto all'anno prima segnala la vendita di una proprietà al 50% a Milano e l'uscita come consigliere dalla Isola Fiorita Milano srl e Real Estate Farini srl. Al terzo posto, il capogruppo e deputato della Lega Alessandro Morelli con 125.194 euro. Il podio poteva essere insidiato da Manfredi Palmeri (l'anno scorso era ai primi posti) ma fino a ieri non aveva ancora depositato la dichiarazione (c'è tempo fino ad oggi). All'ultimo posto invece il capogruppo del Movimento 5 Stelle Gianluca Corrado, balzato alle cronache recentemente per una gaffe: ha lasciato la videocamera della Commissione convocata in streaming mentre era in bagno a torso nudo. Corrado, avvocato, dichiara un imponibile di 15.711 euro. Dopo di lui, la consigliera Pd Elena Buscemi (19.562) e Milly Moratti (21.396). Tra i capigruppo, i meno ricchi sono Corrado e Filippo Barberis del Pd (25.402), sul fronte opposto il leghista Morelli e Laura Specchio di Alleanza Civica (102.982).

Tra le curiosità, il consigliere leghista Massimiliano Bastoni ha abbandonato un'auto del 2008 e ne ha acquisite altre due (immatricolate nel 2012 e 2014), Fabrizio De Pasquale (Fi) ha rottamato la Lexus del 2009 per una Lexus del 2019, il Pd Bruno Ceccarelli ha acquistato azioni Unipol, Intesa e Bper e Gianluca Comazzi (fi) due fabbricati al 100%.